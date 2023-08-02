Журналист телеканала «Россия» Владимир Орехов задал вопрос, как развивается столица Ленинградской области Гатчина, что происходит с транспортной инфраструктурой, и когда в городе заработает аэропорт.

Александр Дрозденко ответил, что до аэропорта в Сиверском еще далеко: есть партнеры, но проект отложен на несколько лет. Восстанавливать объект будет сложно, поскольку Министерство обороны передало области аэропорт, предварительно демонтировав всю инфраструктуру.

- Я бы пока поставил проект аэропорта в Сиверской в «желтую зону». Нельзя сказать, что он в «красной зоне» – что мы не будем им заниматься, но точно не в «зеленой». А вот сама Гатчина – в «зеленой зоне». Мы продолжаем поэтапную реализацию нашей реформы. Со следующего года вступает в действие так называемая «гатчинская десятина». Мы приняли решение – не в ущерб всем остальным районам – в рамках наших бюджетных ассигнований выделять 10% средств на развитие города Гатчины.

Например, как пояснил губернатор, 10% средств, предусмотренных на содержание, ремонт и реновацию дорог, будут уходить Гатчине. Финансирование программы «Комфортная городская среда» будет увеличено на 10%, и эти 10% будут направляться целевым образом Гатчине. То же самое касается развития ЖКХ и других отраслей.

- Это нужно, чтобы мы смогли в течение 5-7 лет придать Гатчине столичный статус. Гатчина попросила на свое развитие 35 млрд рублей, мы посчитали и решили, что направить в Гатчину нужно 20-22 млрд. Но здесь не все зависит от нас, – заметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, процесс тормозит нежелание Минобороны расстаться с историческими и буквально аварийными зданиями.

- Красные казармы, состоящие на балансе Министерства обороны, ветшают, приходят в негодность. На кровле Военно-морского архива деревья растут, уже дважды штрафовали на крупную сумму. Просим передать области, готовы выделить земельный участок и за свой счет подвести все коммуникации, как того и просило Минобороны. Но дело не движется. Притом, что у Министерства обороны достаточно зданий, находиться в таком, как сейчас, архиву негоже. А это здание мы хотели отремонтировать и использовать под размещение основных комитетов, которые сейчас находятся на Суворовском проспекте.

Так что столичность Гатчины зависит не только от нас. Там, где мы в свое время получили объекты, мы проводим работу. Вспомните Коннетабль. Сейчас готов проект восстановления Приоратского парка.

Мы расселили больше 20 объектов – это были знаковые особняки тех, кто обслуживал Гатчинский дворец при императорах. Мы их сохранили как памятники культуры регионального значения, чтобы заселить туда комитеты.

Также губернатор объяснил, почему не выбрали столицей области Выборг или, например, Старую Ладогу.

- Мне и Выборг нравится, и Старая Ладога, но по логистике Гатчина удобнее всего. Всеволожск неповторим своей патриархальностью, но там нет такой истории, как в Гатчине. Должна быть историческая идентичность.

По поводу транспортной инфраструктуры губернатор напомнил, что в Гатчине планируется строительство второго виадука, так называемого Орловского обхода или Орловской развязки. Скоростная электричка между Петербургом и Гатчиной будет ходить по расписанию, и это нужно не только для развития туризма, но и как удобный общественный транспорт.

В общем, по прогнозу, в течение пяти лет Гатчина должна обрести столичный лоск.