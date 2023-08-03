С сентября ― новый закон о такси

В преддверии вступления с 1 сентября в силу нового закона поток заявлений на лицензию от таксистов в комитет Ленинградской области по транспорту вырос более, чем в 2 раза. Рост обуславливается стремлением таксистов оформить разрешения до вступления в силу закона о такси, в соответствии с которым выдвигаются новые требования.

За половину 2023 года поступило 1554 заявления на лицензию по такси. Подготовлено 740 разрешений, 362 заявления получили отказ.

«С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси, в соответствии с которым будут созданы 3 важных реестра, некоторых водителей запретят допускать к работе, будут введены требования к службам заказа такси. Устанавливаются требования к внешнему виду легкового такси ― автомобили белого цвета с нанесёнными на борта полосами желтого цвета. Такая мера позволит пассажирам определить официального перевозчика, оказывающего услуги надлежащего качества», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Примечательно, что если лицензия будет оформляться с 1 сентября, то требования к цвету распространятся даже на такси категории люкс, в которых обычно используются иномарки черного цвета. Впрочем, если лицензия оформлена до этой даты, перекрашивать машину в период действия лицензии не потребуют.