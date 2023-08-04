7 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует ежегодный экологический квест «Охота на колёса»

Чтобы присоединиться к квесту, необходимо ознакомиться с правилами: https://vk.com/@kolesa_quest-pravila2023spblo и связаться с организаторами через группу ВКонтакте: https://vk.com/kolesa_quest.

Информация по первой акции квеста.

Дата и время: 7 августа 2023, 12:00

Адрес: Гатчина, Промзона-1, территория между Экспериментальным заводом и СТ «Кировец-2», координаты места — 59.573169, 30.160307.

Контакты: Тимур Гараев, +7 999 209 61 90.

Охота на колёса – это игровой экологический проект, участники которого ищут скопления бесхозных покрышек, участвуют в акциях по их уборке или отвозят на переработку самостоятельно, а за все активности получают баллы. В результате по набранным очкам организаторы определяют победителей и поощряют их призами и сувенирами. Покрышки отправляются на заводы по переработке партнёров проекта.

С начала запуска проекта в 2017 году в 7 регионах России было собрано свыше 700 тонн бесхозных покрышек силами более чем 1000 активистов. Рекордным годом для проекта стал 2022, тогда было убрано свыше 350 тонн шин с природных и заброшенных территорий.

Квест организован АНО «Экологические добровольческие проекты» при поддержке МОО «Чистые Игры», и заводов по переработке шин: ООО «Премио Крамб», ООО «Авалон» и Северной корпорации.