Государственные микрозаймы: ставка остаётся не более 5%
В рамках нацпроекта «Малое, среднее предпринимательство» Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области выдает займы предпринимателям и самозанятым гражданам Ленинградской области. Даже при повышении Центробанком ключевой ставки до 8,5% ставка по микрозаймам в Ленобласти остаётся на уровне от 3,75 до 5%.
Сумма займа – до 5 млн рублей – в зависимости от программы.
Заявку на микрозайм можно отправить прямо на сайте Фонда. Рассматривается заявка обычно в течение 5 рабочих дней. Максимум через 10 рабочих дней комиссия решит – выдать вам средства или нет, обычно это происходит быстрее.
Причины для отказа могут быть разные, но самая частая из них – неважное финансовое прошлое. Другие причины – недостоверные данные при заполнении анкеты, неполный пакет документов, недостаточная платежеспособность, задержки по выплатам за имеющиеся кредиты, отсутствие стабильного дохода, незакрытая судимость и другие.
Подробнее можете прочитать в Правилах предоставления микрозаймов на сайте Фонда.
В первом полугодии 2023 года в Ленинградской области было выдано 179 микрозаймаов на общую сумму более 300 млн рублей. Финансовую поддержку получили 18 самозанятых граждан, 89 индивидуальных предпринимателей, 72 предприятия малого и среднего бизнеса.