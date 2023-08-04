Государственные микрозаймы: ставка остаётся не более 5%

Сумма займа – до 5 млн рублей – в зависимости от программы.

Заявку на микрозайм можно отправить прямо на сайте Фонда. Рассматривается заявка обычно в течение 5 рабочих дней. Максимум через 10 рабочих дней комиссия решит – выдать вам средства или нет, обычно это происходит быстрее.

Причины для отказа могут быть разные, но самая частая из них – неважное финансовое прошлое. Другие причины – недостоверные данные при заполнении анкеты, неполный пакет документов, недостаточная платежеспособность, задержки по выплатам за имеющиеся кредиты, отсутствие стабильного дохода, незакрытая судимость и другие.

Подробнее можете прочитать в Правилах предоставления микрозаймов на сайте Фонда.

В первом полугодии 2023 года в Ленинградской области было выдано 179 микрозаймаов на общую сумму более 300 млн рублей. Финансовую поддержку получили 18 самозанятых граждан, 89 индивидуальных предпринимателей, 72 предприятия малого и среднего бизнеса.