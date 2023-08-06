Дачная слава села Орлино и его окрестностей в советское время

«В селе Орлино Рождественской волости существует «Общество народного дома», которое занимается культурно-просветительной работой среди крестьян, – сообщала газета «Смена». – Большая часть членов этого общества молодежь, организовавшая уже свой коллектив РКСМ… Сразу же записалось 20 человек. Остальная крестьянская молодежь еще побаивается…»

Село Орлино продолжало оставаться местом отдыха петроградцев, а затем ленинградцев. Многие крестьяне, ремесленники и рабочие стекольного завода «Дружная Горка» по традиции сдавали дачи горожанам, правда, количество дачников всё же сокращалось: на смену буржуазии сюда стали приезжать представители пролетариата и интеллигенции. Известно, что в 1919 году три роскошные конфискованные дачи, входившие в состав барской усадьбы, отошли в собственность волостного правления и были переданы для нужд совхоза.

Летом 1921 года в усадьбе «Орлино» разместился большой выездной детский дом санаторного типа, прибывший из Петрограда. Детей было так много, что им передали, кроме барского дома, ряд хозяйственных строений. В парке были устроены игровые площадки, оборудованы лодочная станция и купальня. Дети отдыхали здесь и последующие два года. Как вспоминал местный старожил Михаил Федорович Пупышев, отношения с детдомовцами не складывались, между мальчишками случались стычки и возникали конфликтные ситуации, единственным местом «примирения» был большой пляж в Строгановском парке.

В июле 1924 года постановлением Петроградского губернского исполкома все усадебные постройки и парк с прибрежной полосой Орлинского озера были переданы под организацию санатория для «психоневротиков». Созданная здравница вошла в состав Ленинградского санаторно-курортного управления. Врачебная деятельность проходила здесь под руководством главного врача Клинического психотерапевтического института, доктора В.С. Зигеля. В штате санатория работало немало орлинских жителей. Имелось подсобное хозяйство: конюшня, молочная ферма, курятник, сад и огороды. Санаторий, обустроенный водопроводом и электричеством, телефонной связью, считался образцовым и работал круглогодично.

По рассказам старейшей жительницы села Оксаны Владимировны Акентьевой, записанным мною в 1998 году, в тридцатые годы в этой здравнице отдыхали полярники – труженики и покорители Крайнего Севера, а в период Советско-финской войны здесь проходили реабилитацию после ранений и лечения в госпитале войны Красной армии.

Из описи за первое полугодие 1941 года известно, что санаторий был рассчитан на 255 коек, в его штате трудилось тогда 37 человек. Работало специальное «закрытое» отделение для больных туберкулезом. Гордостью санатория был кинотеатр, имелась библиотека и спортивно-туристская станция с прокатом лодок, велосипедов, лыж, финских саней; регулярно устраивались спортивные соревнования и вечера отдыха, проходили лекции и экскурсии по окрестностям. В бывшую усадьбу «Орлино» неоднократно приводил группы экскурсантов из сиверских домов отдыха гатчинский краевед Ангелий Николаевич Лбовский. Туристы добирались сюда на поезде по Варшавской железной дороге до платформы Строганово, а далее до поместья четыре километра шли пешком.

В довоенный период Орлинский край становится местом проведения летних пионерских лагерей и комсомольских спортивно-туристских слётов. Например, в июле 1931 года в здании сельской школы базировался оздоровительный лагерь Василеостровского района г. Ленинграда. Детские очаги летнего отдыха были созданы для местных школьников в поселке Дружная Горка. В июне 1935 года на берегу Орлинского озера открылся Красногвардейский (Гатчинский) районный пионерский лагерь.

Отдыхали здесь и известные дачники. Так, в предвоенные годы вместе с семьёй на Полевой улице жил на даче эстрадный певец Ефрем Борисович Флакс (1909-1982 гг). После окончания Ленинградской консерватории (1936 г.) он стал солистом филармонии, впоследствии был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». Дом, в котором певец жил, сохранился до настоящего времени.

Прекрасное здание господского дома – главного корпуса санатория было сожжено немецко-фашистскими захватчиками при отступлении в 1944 году. Пострадали и другие постройки. Руины дома разобрали на дрова для отопления возрождённой после войны Орлинской хлебопекарни. Из газетных сообщений за 1947 год можно узнать, что санаторий «Орлино» был частично восстановлен, но просуществовал недолго.

С послевоенного времени в село снова устремились дачники.

«Наша семья снимала дачу сначала в Орлино, а потом в Сиверской, – вспоминала в 1999 году Татьяна Васильевна Игнатьева, жительница Санкт-Петербурга, потомок знаменитого рода А.П. Ганнибала. – В Орлино было особенно хорошо, купались в озере, ходили в лес за грибами и ягодами, гуляли по окрестностям. Местный климат считался очень целебным… Это было в шестидесятых годах».

По традиции здесь наслаждались природой и местными достопримечательностями творческие люди и, прежде всего, художники. В начале 1950-х годов на орлинской даче отдыхал с супругой и детьми талантливый ленинградский художник, мастер пейзажа Георгий Павлович Татарников (1914-1971 гг.), написавший здесь ряд своих произведений. Среди них картина «Орлино. Золотой вечер» (1953 г.). Позднее живописец перебрался в деревню Выра, где также плодотворно работал.

По дорожкам Орлинского парка не раз совершал прогулки с друзьями знаменитый композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной и других премий Валерий Александрович Гаврилин (1939-1999 гг.). Широко известны его вокально-симфонические, вокально-инструментальные, хоровые произведения и музыка к спектаклям «С любимыми не расставайтесь», «Свои люди – сочтёмся», «Черёмуха». В 1970-х годах он с супругой Натальей Евгеньевной приобрел дачу в деревне Остров, расположенной рядом с железнодорожной платформой Строганово.

Друг и соавтор текстов к песням Гаврилина, поэт Виктор Григорьевич Максимов в своих записках «Из Гавриловской тетради» не без восхищения рассказывал:

«Строганово. Первая дача Гаврилиных. Небольшая крестьянская изба с овином, с огромной – и как она в избе-то поместилась! – русской печью. Сразу за огородом - поле. За полем - лес. Багряный в полнеба закат. Громоздятся воздушные замки. С башенки на башенку перепархивают вечерние ангелы. Или это здесь птицы такие: специальные, строгановские?

И как хорошо, как светло на душе! И мы такие молодые!

– Дивно-то как, – вздыхает Валера. – Давай сочиним что-нибудь божественное, возвышенное, с ангельскими… хорами».

В конце 1980-х годов В.А. Гаврилин, попрощавшись с деревенской дачей, нашел другую, попрестижнее, поближе к Ленинграду. Но, как говорится, свято место пусто не бывает! Дом в Острове у него купил известный спортивный комментатор и телевизионный журналист Кирилл Викторович Набутов. В одном из интервью в 2017 году он подробно рассказывал о детских годах, проведённых на комаровской и зеленогорской дачах, и каким образом стал «нашим» дачником:

«Спустя много лет после детства я купил в деревне Остров, за Сиверской, избу у легендарного композитора Валерия Гаврилина. Гаврилин перебрался поближе к Ленинграду, а вступить в права – была целая история, поскольку в советское время люди могли получить дачу как члены садоводческого товарищества, но у ленинградского телевидения его не было. Ещё можно было просто купить дом, но тогда в нём следовало прописаться. А выписываться из Лениграда, как вы понимаете, дураков не было. В итоге оформили дом на мою маму Светлану Мефодьевну, поскольку Гаврилин в своё время через Союз композиторов получил специальное разрешение не выписываться из Ленинграда, и моей маме, как члену Союза, эта привилегия перешла вместе с домом. Всё это выглядело довольно смешно, поскольку дом композитора Гаврилина представляет собой покосившуюся старую избу рядом с заброшенным хлевом. В конце концов мы её снесли, поставили приличный сруб, но историческое бревно с нарисованным на нём рукой Гаврилина скрипичным ключом ещё долго сохранялось…»

Приезжая на лето в деревню Остров, К.В. Набутов перезнакомился со многими местными жителями. Бывал он в гостях в селе Орлино у Риммы Павловны Александровой – хранительницы старинного дома и уникального архива, доставшегося от предков по линии её мужа. Кирилл Набутов достаточно хорошо изучил местную историю, любовался пейзажами Орлинского озера, но уже на рубеже веков снова перебрался в знаменитый дачный посёлок Комарово, знакомый ему с детства…

В 1980-90-е годы Орлинский край охватил всеобщий дачный садоводческий бум. Один за другим осваивались под участки окрестные леса и поляны, торфяники, береговые ландшафты. Возникли садоводческие товарищества «Строганово», «Дружная Горка», «Лампово», «Красницы», появляется коттеджный посёлок вблизи самого села Орлино. Близ платформы Строганово получили участки под дачную застройку предприятия города Гатчины, представители ЛИЯФа и городской администрации. Строгановский садоводческий комплекс протянулся десятками улиц и переулков до самого Лампова. На карте местности разбросаны сегодня названия больших и малых садоводств: «Горизонт», «Протон», «Колос». «Нева», «Горисполком», «Весна», «Восход», «Огонёк», «Родина» и другие. Дачная история благословенной Орлинской земли продолжается…

Андрей Бурлаков