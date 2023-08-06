«Каждая верста построенной железной дороги есть благо»: Президентская библиотека ко Дню железнодорожника

Первый паровоз в России – «паровую телегу» – создали ещё в 1833 году на Нижнетагильском горном заводе купцов Демидовых крепостные отец и сын Черепановы. За свой труд Черепановы получили вольную, но до столицы их изобретение не дошло. В Президентской библиотеке есть открытка с изображением памятника знаменитым механикам-умельцам Ефиму Алексеевичу и Мирону Ефимовичу Черепановым на Театральной площади Нижнего Тагила.

Первая в России пассажирская железная дорога была открыта в 1837 году и соединяла Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском.

О необходимости в новом виде транспорта свидетельствуют материалы и документы той эпохи. В книге И. Б. Розенфельда «Первая железная дорога в России» рассказывается о плачевном состоянии российских дорог: нередко извозчики бросали гружёные обозы на произвол судьбы и уезжали домой с лошадьми, а купцам приходилось разыскивать свои товары, сложенные вдоль пути, по городам и деревням. В записке «О состоянии государства в 1841 г.», поданной лично государю, публицист и общественный деятель Н. И. Кутузов писал: «Ныне при исправлении дорог за крестьянами наблюдают одни светила небесные или люди, ничего не понимающие в сем предмете, отчего всякий год их чинят, но они остаются в прежнем положении».

В России долго изучали опыт строительства железных дорог в Европе и Америке. Противники строительства писали следующее: «Русские вьюги не потерпят иноземных хитростей, занесут снегом колеи, заморозят пары. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами?»

В 1839 году по высочайшему повелению в Северо-Американские Соединенные Штаты были командированы инженеры путей сообщения Павел Мельников и Николай Крафт для изучения постройки и эксплуатации американских железных дорог как наиболее соответствующих российским по климатическим условиям. «Павел Петрович Мельников блестящим образом прошёл курс наук, был одним из самых образованных людей, с ясным и быстрым умом, был блестящим профессором, учёным человеком, первый положил начало устройству железных дорог, обучил для этого множество людей и, будучи первым министром путей сообщения, дал сильный толчок устройству дорог…», – писал публицист и экономист Валериан Панаев в раритетном издании «Четыре министра путей сообщения 1833–1869 гг.» (1889), электронная копия которого представлена на портале Президентской библиотеки. Заглядывая в будущее, Мельников рассуждал так: «Дороги нужны обширной России, она покроется сетью, это главное, и каждая верста построенной железной дороги есть благо».

С 1865 по 1875 год средний годовой прирост железных дорог России составил полторы тысячи километров. В сборнике «Указатель русских железных дорог», выпущенном в 1887 году, значится 61 железнодорожное направление – железная дорога связала Москву и Петербург не только с российскими, но и с зарубежными городами.

Строительство Транссибирской магистрали, Великого Сибирского пути от Европейской части России до Тихого океана, началось при Александре III в 1891 году. Начиная с Николая I практически все представители императорской фамилии активно поддерживали строительство железнодорожной сети России. Последний император Николай II, будучи наследником престола, торжественно заложил первый камень новой дороги во Владивостоке. Великий Сибирский путь строился двумя ветками: со стороны Владивостока и со стороны Челябинска (самая длинная железная дорога в мире). Это был сложнейший для того времени и беспрецедентно дорогой проект, некоторые отрезки дороги проходили через совершенно безлюдные места, через горы, реки, озера. В Президентской библиотеке представлены многочисленные архивные дела, связанные с разведывательными работами в районах, где предполагалась прокладка веток магистрали, с гидротехническими изысканиями, с исследованиями поземельного устройства у казаков, живших вдоль Уссурийской железной дороги, с привлечением иностранных инвестиций и т. д. Можно пролистать размещенные на портале Президентской библиотеки фотоальбом «„Великий путь“: Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги» (1899) и путеводители по местам, где проходило строительство Великого Сибирского пути.

Первого ноября 1901 года в России отмечали полвека со дня открытия Николаевской железной дороги. В кратком историческом очерке «Постройка и эксплуатация Николаевской железной дороги: (1842–1851–1901 гг.)» об этом событии писали так: «По времени окончания постройки Николаевская железная дорога является третьей в России... Однако по значению для России в государственном, экономическом и техническом отношениях Николаевской железной дороге принадлежит по праву первое место».

В 1918 году был напечатан атлас железных дорог России. Он представлял собой 24 карты карманного формата, на которые нанесены все станции, платформы, разъезды с указанием расстояния в вёрстах между узловыми пунктами.

Значение железных дорог для государства было важно не только с точки зрения экономики. В очерке «Работа железных дорог в военное время» (1931) Л. Н. Пунин отчасти пророчески напишет: «Будущая война потребует максимального напряжения всякого вида транспорта. В настоящей работе мною изложены основные моменты работы железных дорог по опыту прошедших войн (1914–1918 гг. и 1918–1921 гг.)…».

В годы Великой Отечественной войны «братское боевое содружество связало железнодорожные войска с Красной армией». Очерки об отважных бойцах собраны в книге «Восстановители железных дорог» (1944). В первый период войны офицеры, сержанты и рядовые, участвовавшие в заградительных работах, отражали яростный натиск гитлеровских войск на железнодорожную сеть, закрывая дорогу вглубь страны. Оценивая боевую деятельность железнодорожных войск, генерал армии Ватутин писал: «Без быстрого восстановления разрушенных противником железных дорог было бы несравненно труднее, а подчас просто невозможно решать многие важные задачи наступления». За время Великой Отечественной войны железнодорожные войска восстановили более 30 тысяч километров железнодорожных путей, свыше пяти тысяч крупных и малых мостов.

На портале Президентской библиотеки представлено большое количество редких материалов, посвящённых развитию железных дорог в России, – электронные копии раритетных изданий, исторических документов, атласов и фотографий, видеолекции и документальные фильмы. В коллекцию «Западно-Сибирская железная дорога» включены исследования, очерки, обзоры, инструкции, путеводители и карты – более 300 различных изданий.