Медовый Спас отметят в Гатчине

Ежегодно Медовый Спас отмечается в один и тот же день – 14 августа. Именно с этого торжества начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы.

Гатчинский городской Дом культуры приглашаем детей и родителей на праздник! Весело и интересно будет всем!!!

Праздник пройдет 14 августа в 11.00 в Гатчине на Бульваре Науки!

Вход свободный!