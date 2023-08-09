Медовый Спас отметят в Гатчине
Гатчинский городской Дом культуры проведет 14 августа фольклорную игровую программу, посвященную Медовому Спасу.
Рубрики: Культура
Ежегодно Медовый Спас отмечается в один и тот же день – 14 августа. Именно с этого торжества начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы.
Гатчинский городской Дом культуры приглашаем детей и родителей на праздник! Весело и интересно будет всем!!!
Праздник пройдет 14 августа в 11.00 в Гатчине на Бульваре Науки!
Вход свободный!
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