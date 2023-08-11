«Академия» водного поло: спорт учёбе не помеха

Детский спортивный клуб по водному поло «Академия» уже много лет работает в Гатчине на базе бассейна Дома физкультуры ПИЯФ, а теперь Центра развития физической культуры и спорта «Волна».

В этом году традиционные летние учебно-оздоровительные сборы юных гатчинских ватерполистов проходили в Краснодарском крае, на море под Туапсе. От Санкт-Петербурга до Туапсе добирались на фирменном поезде в двухэтажных вагонах, разместившись в новых светлых купе. Приветливые проводники, вкусное горячее питание, бдительная служба безопасности, а затем теплая встреча на вокзале представителей лагеря – тоже очень важные штрихи к дальней поездке.

Пансионат «Шахтинский текстильщик» расположен в уникальном экологическом месте живописного взгорья, окруженного с трех сторон лесом. На территории – два открытых бассейна, большое футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, и каких еще только нет! Пользоваться можно было без ограничений - всегда находилось что-то свободное, хотя в смене одномоментно отдыхало около двух тысяч детей. Каждый вечер для них были организованы интересные мероприятия и дискотека. Детям понравилось и питание, и теплое чистое море. И хотя на третьей неделе погода чуть испортилась и море было закрыто, к этому времени все уже успели накупаться.

Ребята получили новые навыки, постройнели, вытянулись, что, как убеждены тренеры и родители юных спортсменов, тоже очень важно.

Вернувшись со сборов, ребята поделились яркими впечатлениями в соцсетях, вместе с родителями передали слова благодарности своему тренеру Илье Александровичу Гулову и теперь с нетерпением ждут нового спортивного сезона, который стартует в сентябре.

О непростой истории водного поло в Гатчине, успехах тренеров и спортсменов, а также энтузиастах, которые вынуждены постоянно заниматься возрождением этого вида спорта - много информации в открытых источниках.

Сейчас это частный клуб, который учредили и поддерживают сами ветераны спорта. И то, что сегодня его главный тренер – Илья Александрович Гулов, тоже закономерно. С одной стороны, вся его семья тренерско-преподавательская. Папа - Александр Николаевич Гулов много лет работал в бассейне ПИЯФ детским тренером. Мама - Римма Владимировна Гулова работает в школе учителем географии.

- Когда вас в первый раз привели в бассейн?

- Можно сказать, я в бассейне с рождения. Когда папа был тренером, почти все время проводил с ним. Играл в футбол, баскетбол, по пять раз плавал в бассейне. И ночевал, и ел, и спал, и уроки делал в бассейне. Мне больше нравились игровые виды спорта, поэтому пошел заниматься водным поло. Секцию в Гатчине вел замечательный тренер Геннадий Григорьевич Стрижевский. Каждый день приезжал в Гатчину из Санкт-Петербурга! Очень благодарен ему за труд! За то, что верил в меня, за мотивацию, понимание, поддержку.

Папа посоветовал: чтобы добиться больших результатов, нужно дополнительно заниматься плаванием. И я параллельно стал тренироваться в Гатчинской ДЮСШ №2. Благодаря тренеру Татьяне Александровне Александровой мои результаты стали улучшаться. Выступал за сборную Гатчины по плаванию на чемпионатах области. Мы многократно выигрывали региональные соревнования в разных дисциплинах. В 10 классе меня взяли в команду мастеров «Балтика» Санкт-Петербурга. Играть с высококлассными спортсменами было очень интересно.

- А еще нужно было параллельно заканчивать учебу в школе и готовиться к поступлению в вуз. Трудно совмещать водное поло с учебой?

- Любой спорт учебе не помеха. В студенческие годы по плаванию на первом курсе стал чемпионом Университета путей сообщения. Несколько сезонов отыграл в команде мастеров ВМФ – на тот момент она занимала высокие места. Спортивная жизнь была очень насыщенная: ездили по всей стране, каждую неделю соревнования. И с учебой у меня проблем не было – все успевал.

- Как вы стали тренером по водному поло и магистром физической культуры?

- Тренерская деятельность нравилась всегда. И в 2017 году я пришел в наш родной бассейн ПИЯФ. «Академию» водного поло города Гатчины основали и затем поддержали мои друзья - Максим Румянцев и Олег Павлик. Они сами с детства занимались водным поло (и продолжают заниматься по сей день), имеют награды, спортивные разряды. На тот момент Максим Румянцев и Олег Павлик возродили водное поло практически с нуля.

Приступив к тренерской работе, окончил факультет летних олимпийских видов спорта университета им. Лесгафта, направление - водное поло. Стал магистром физической культуры. Сейчас я возглавляю клуб. Его основатели тоже участвуют в работе, помогают всем, чем могут.

- Много ли детей посещают «Академию» водного поло?

- В настоящее время – около 30 детей. В клубном первенстве Санкт-Петербурга участвуем по трем возрастам.

- Какая мотивация у детей?

- К нам приходят те, кому нравятся спортивные игры, движение, в ком кипит соревновательный дух. Водное поло это все предоставляет. Весь сезон мы с детьми в разъездах и состязаниях. Точнее, то мы на выезде, то к нам кто-то приезжает играть, а еще регулярные сборы, лагеря. Ребятам это интересно.

- В каком возрасте лучше приходить в водное поло?

- Лучше сначала научиться держаться на воде, чтобы не бояться войти в чашу большого бассейна. К нам приводят детей с первого класса. Самым старшим - по 17 лет.

- Как часто проходят тренировки?

- Мы тренируемся четыре раза в неделю, плюс по субботам – баня. В программе – плавательная и ватерпольная подготовка, теоретические занятия. Каждое занятие длится два часа. Один час в зале (физподготовка, работа с мячами), второй - в воде.

Конечно, в идеале, для улучшения условий тренировок, нам бы хотелось иметь большой 50-метровый бассейн. Но и в нашем родном бассейне мы очень рады тренироваться. От всех тренеров, спортсменов и родителей благодарим за поддержку нашего клуба председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергея Николаевича Пименова и директора центра «Волна» Дмитрия Владимировича Тимофеева.

Что касается коммерческих бассейнов: мы их не рассматриваем. Для нас аренда воды слишком дорога, а для них спортсмены с мячом – лишние проблемы.

В Гатчине возможность заниматься бесплатно плаванием есть только в ДЮСШ. Отбор туда с каждым годом все сложнее. Дети, которые не попали в спортшколу, а тренироваться в бассейне хотят – как вариант, идут в «Академию» водного поло или в школу «Киви».

- Кто принимает решение о выборе спортивной секции – родители или дети?

- Важно, чтобы было желание у самого ребенка. Если ребенок шустрый, и он хочет заниматься – родителям нужно продолжать водить его на тренировки и прилагать усилия, чтобы он потом имел возможность выйти на более высокий уровень. Я это сам все проходил: с 7-го класса один ездил на электричке на тренировки.

Многие родители приводят детей в спорт уже в три года. Это рано. В этом возрасте родителям нужно больше играть с ребенком в подвижные игры, чаще гулять на улице и не портить детское здоровье гаджетами. А уже ближе к пяти годам должно появиться больше понимания, какой вид спорта ребенку нравится.

Рекомендую начинать с бассейна, потому что плавание – это хорошее дополнение к любому виду спорта, развитие всех групп мышц, укрепление позвоночника и только положительные эмоции.

Все должно идти своим чередом. Важно, чтобы ребенок вырос достойным гражданином, а не просто научился плавать. Тренер – это педагог по всем вопросам: так нас учили в институте.

- Вы счастливы на работе?

- Да, я счастлив. Мне нравится моя работа, нравится видеть достижения детей. У каждого они свои. У кого-то это спортивные награды. А кто-то приходит в 12-13 лет и не умеет плавать. И мы их учим.

Нравится видеть радость на детских лицах. Мы ездим два раза в год на сборы. Зимой в Кингисепп – там построили шикарный спортивный комплекс с бассейном. Очень хотелось бы иметь такой в Гатчине. Летом ездим, как правило, на Черное море.

Тренировки для детей проводятся с прицелом на будущее, а для взрослых – для поддержания спортивной формы. Два раза в неделю у нас в бассейне играют ветераны (в спорте 35+ уже считаются ветеранами).

Наш бассейн открывается в сентябре. Сразу начнем занятия. Запись новичков проходит в бассейне.

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По всем интересующим вопросам обращаться ко мне по телефону +7(921) 420-83-59.

- Что для вас День физкультурника?

- Это праздник людей, которые ведут здоровый образ жизни. Физкультура – это то, что нужно человеку. Ведь движение – это жизнь! С праздником, друзья, коллеги и единомышленники!

- Успехов всем!

Татьяна Можаева