Зелёный пояс обеспечит лесам Ленобласти дополнительную охрану

Распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Это давняя совместная идея СПб и Ленобласти. Окончательно концепцию лесопаркового пояса мы оформили на заседании координационного совета по социально-экономическому развитию двух регионов вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в июле 2025 года. И вот решение на федеральном уровне принято.



Для Ленинградской области зелёный пояс будет иметь важное значение. Он призван защитить пригородные леса от хаотичной застройки, сохранить природный каркас агломерации и создать понятные правила работы с территориями вокруг Санкт-Петербурга.



Наша задача — сделать так, чтобы зелёный пояс стал живой частью планирования, где развитие территорий идёт с уважением к природе и людям.



Общая площадь зелёной зоны — 172 тысячи гектаров, 150 тысяч из них — в Ленинградской области.



Впереди — кадастрирование, утверждение границ и большая совместная работа двух субъектов», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Работы по созданию лесопаркового зелёного пояса Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведутся в поддержку задач нацпроекта «Экологическое благополучие».