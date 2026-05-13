Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 13.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
14.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово (частично).
14.05.2026 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Ижора.
14.05.2026 с 00:30 до 03:00
Веревское ТУ:
д. Вайя,
д. Малое Верево,
ж/ж ст. Верево,
ДНП «Вайя»,
КП «Гатчинские поместья».
14.05.2026 с 00:30 до 03:00
г. Гатчина:
г. Гатчина, Красносельское ш., ТЦ «Элемент», АЗС «Роснефть», ГК «Лада», Газпромнефть.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.