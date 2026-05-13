Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

с 13.05.2026 по 15.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

14.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово (частично).      

14.05.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Ижора.

14.05.2026 с 00:30 до 03:00

Веревское ТУ:

д. Вайя,

д. Малое Верево,

ж/ж ст. Верево,

ДНП «Вайя»,

КП «Гатчинские поместья».

14.05.2026 с 00:30 до 03:00

г. Гатчина:

г. Гатчина, Красносельское ш., ТЦ «Элемент», АЗС «Роснефть»,  ГК «Лада», Газпромнефть.