Великая Победа – в живописи гатчинцев

Всего на выставке представлено около тридцати работ – портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в разные годы, в разной технике, маслом и пастелью.

- Это традиционная коллективная выставка художников Ленинградской области, приуроченная ко Дню Победы, – отметила куратор деятельности творческого объединения художников разных национальностей «Этновзгляд», главный специалист Дома дружбы Анна Мельникова. – В этом году большинство работ представили мастера из Гатчинского товарищества художников.

Свои работы на выставку в Петербург привезли Юлия Кудрявцева, Геннадий Садомовский, Юрий Чудновский, Мария Глебко, Ирина Кузьменко, Александр Златкин, Надежда Качуровская, Екатерина Мухортова.

Выставка в Доме дружбы Ленинградской области будет работать до конца мая. Запланированы финисаж и встреча с художниками.

По информации Дома дружбы Ленинградской области