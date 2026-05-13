Великая Победа – в живописи гатчинцев
В Доме дружбы Ленинградской области 6 мая открылась выставка «Победа. Одна на всех», в которой приняли участие члены Гатчинского товарищества художников.
Всего на выставке представлено около тридцати работ – портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в разные годы, в разной технике, маслом и пастелью.
- Это традиционная коллективная выставка художников Ленинградской области, приуроченная ко Дню Победы, – отметила куратор деятельности творческого объединения художников разных национальностей «Этновзгляд», главный специалист Дома дружбы Анна Мельникова. – В этом году большинство работ представили мастера из Гатчинского товарищества художников.
Свои работы на выставку в Петербург привезли Юлия Кудрявцева, Геннадий Садомовский, Юрий Чудновский, Мария Глебко, Ирина Кузьменко, Александр Златкин, Надежда Качуровская, Екатерина Мухортова.
Выставка в Доме дружбы Ленинградской области будет работать до конца мая. Запланированы финисаж и встреча с художниками.
По информации Дома дружбы Ленинградской области