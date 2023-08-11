Гонка на выносливость

Пока в Приозерске публика погружалась в мир спортивных традиций, неподалёку – на автодроме «Игора Драйв», настало время инновационных соревнований. Фестиваль скорости и технологий Garage Fest совместил в себе четырёхчасовую гонку на выносливость, выставку спорткаров и развлечения для всей семьи.

С появлением автодрома «Игора Драйв» ленинградцев уже не удивишь гонками всероссийских масштабов. Вот только обычно зрители могут наблюдать за автошоу лишь с высоты трибун. Организаторы фестиваля Garage Fest решили исправить ситуацию и допустили болельщиков в святая святых всех гонщиков. В течение двух дней они могли рассматривать и изучать гоночные болиды, общаться со спортсменами и механиками, ну и конечно – следить за соревнованиями по дрифту и гонкам на выносливость.

– Приехали на гонки всей семьей. Мой супруг – механик одной из команд. В итоге больше всего в восторге был шестилетний сын. Ведь он не только посетил выставку машин, но и прошелся по самой трассе. Даже сфотографировался с настоящей «Ламбой» - автомобилем «Ламборджини», - рассказала Кира, жительница Выборгского района Ленобласти.

Всего же на выставке были представлены 150 эксклюзивных автомобилей. В основном – иностранные, однако любители отечественного автопрома также могли найти для себя достойное зрелище. Например, болиды команды «Маруся» - транспортные средства полностью российской сборки.

– Тут вся машина собрана по индивидуальным параметрам. Видите, какое кресло? Это скорее ложемент, вылитый под каждого конкретного гонщика. Как у космонавтов, – хвастается параметрами спорткара «Marusya GT» представитель команды.

Проявить космический уровень технологий и собственной подготовки пилоты могли во время гонок на выносливость. Обычных зрителей на это время попросили переместиться с трассы на трибуны, а корреспонденту «Ленинградской панорамы» удалось остаться в боксе одной из команд.

Мелькали перед глазами роботизированные ключи, шланги для дозаправки, иссине-черная резина автомобильных колёс. На осмотр машины во время гонки механикам даются считаные минуты.

– Сегодняшняя гонка – четырехчасовой гоночный марафон, на протяжении которого гонщики сменяют друг друга, а дозаправка автомобилей происходит фактически на ходу во время пит-стопов. Работы очень много – важно действовать слаженно, трудиться в одной команде, – рассказал нам Денис, механик команды KTM Racing.

Кстати, их экипаж в составе Андрея Гончарова и Александра Масленникова под номером 71 в итоге занял первое место в престижном классе GT. Это была важная победа для команды, ведь предыдущие этапы заканчивались для ребят досрочно либо поломкой, либо аварией.



Победителем в абсолютном зачете стал экипаж команды Сapital Racing Team в составе Дениса Ременяко и Адама Кристодулу. Первое место в классе CN заняли пилоты команды «Гонки и Точка» Вадим Верещагин, Татьяна Добрынина и Дмитрий Соловов. Ну а публика после чествования спортсменов вернулась к привычным развлечениям: ведь сделать фото на фоне суперкара можно было в этот день до заката солнца!

Зоя Ефремова

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