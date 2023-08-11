Социальному бизнесу – новые знания и денежные гранты

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области проводит с 21 по 24 августа бесплатный интенсивный тренинг для тех, кто решил запустить новый проект в сфере социального бизнеса или развивает действующий бизнес и планирует в дальнейшем получение гранта. Обучение и финансовая поддержка предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Азбука предпринимателя» - известная и популярная программа, разработанная Корпорацией МСП, эффективна не только для начинающих предпринимателей. Освоить важные основы бизнеса и необходимые навыки, изучить современные подходы к построению бизнеса стремятся даже опытные и успешные.

На тренинге участники научатся сегментировать клиентов, формировать ценностные предложения, составлять дорожную карту по развитию бизнеса, а также смогут самостоятельно написать бизнес-план и подготовиться к защите проекта на грант. Обучение, организованное центром «Мой бизнес» Ленинградской области, – одно из условий получения финансовой поддержки. В 2023 году в Ленинградской области гранты до 500 тысяч рублей получили 104 социальных предприятия. Еще 142 являются грантополучателями 2021-2022 годов.

Обучение проводит сертифицированный тренер Корпорации МСП Ксения Петрова, всего в области работают 16 тренеров, которые прошли специальную подготовку в Корпорации МСП.

Программа будет проходить с 09:00 до 15:30 в онлайн- и офлайн-форматах. Адрес проведения очных занятий: г. Тихвин, 1-й микрорайон, дом 24а, офис 5, АНО «Учебно-деловой центр». Ссылка на онлайн-участие будет направлена организаторами после регистрации на тренинг.

Записаться на обучающую программу для социальных предпринимателей можно по телефону: 8 (81367) 716-59 или зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/64c7801402848f861f6e0195/