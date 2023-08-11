«Зарядка со стражем порядка» – к Дню физкультурника
Сотрудники УМВД России по Гатчинскому району присоединились к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
Рубрики: Спорт
Накануне Всероссийского дня физкультурника гатчинские полицейские вместе с воспитанниками 1 и 2 отрядов детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», расположенного в поселке Тайцы, приняли участие в традиционной утренней зарядке под музыку. Возраст детей был от 6,5 до 12 лет. Им очень понравилось заниматься физкультурой с настоящими полицейскими.
Акция «Зарядка со стражем порядка» проводится для повышения доверия граждан к полиции и пропаганды здорового образа жизни. В этом году она посвящена Дню физкультурника и Году педагога и наставника в России.
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