Мы верим твёрдо в героев спорта

В парадном строю по стадиону промаршировали лучшие спортсмены и ветераны спорта. Среди них – участники Олимпийских игр, заслуженные тренеры Советского Союза, Российской Федерации, члены сборных команд России, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Гатчинского района и те, кто сейчас неразрывно связан с физической культурой и спортом.

Парад принимали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и другие почетные гости. Поздравляли с победами, желали покорения новых высот и говорили о будущем спорта.

В поселениях Гатчинского района расположено 416 спортивных сооружений, которые служат не только для организованных, но и для самостоятельных занятий физической культурой. Работает семь спортивных школ и десятки спортивных клубов и организаций.

В этом году в Гатчине построен ФОК для спортивной гимнастики, а в четвертом квартале 2023 года планируется ввести в эксплуатацию стадион «Спартак». Начинается строительство крытой ледовой арены.

В Гатчинском районе физической культурой и спортом занимается более 100 тысяч человек. На протяжении многих лет гатчинцы становились победителями традиционных Спартакиад муниципальных образований Ленинградской области, добивались успехов на всероссийских и международных турнирах. В этом году звания «Мастер спорта России» были удостоены Корнелиу Андреев, Майя Галкина – плавание, Дмитрий Фролов и Анастасия Колгина – танцевальный спорт.

По традиции на празднике состоялась масштабная церемония награждения лучших тренеров, спортсменов, активистов и ветеранов спорта.

Почетными грамотами и благодарностями комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области за значительный вклад в развитие и популяризацию физкультуры и спорта, плодотворный добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником были награждены ветеран спорта, тренер по футболу Александр Кузнецов, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе Юлия Иванова, тренер-преподаватель по конькобежному спорту Марина Евграфова, тренер-преподаватель по футболу Александр Федоров, инструктор-методист Ольга Сушкова, директор Гатчинского спортивно-досугового центра Наталья Кузнецова.

За большой личный вклад в развитие физкультуры и спорта, высокие спортивные достижения областных наград удостоены:

- мастер спорта России трехкратная чемпионка и серебряный призер летних Сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт» 2023 года, чемпионка России, абсолютная победительница первенства России по спорту глухих в дисциплине настольный теннис Татьяна Чикунова,

- мастер спорта международного класса, член национальной сборной команды России по настольному теннису, победитель первенства мира, серебряный призер чемпионата Европы Максим Гребнев,

- мастер спорта, чемпионка СЗФО России 2023 года, двухкратный серебряный призер первенства России по настольному теннису 2022 года Екатерина Волненко.

Всего же в этот день заслуженными наградами и грамотами руководителей Гатчинского района, совета депутатов, районной администрации, спорткомитета было отмечено более 60 человек.

Были и коллективные награды. Так, кубками и грамотами районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике были награждены призеры районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в поселениях по итогам прошлого года.

В первой группе места распределились следующим образом:

- 1 место – Дружногорское поселение,

- 2 место – Коммунарское поселение,

- 3 место – Сиверское поселение.

Во второй группе:

- 1 место – Пудостьское поселение,

- 2 место – Сяськелевское поселение,

- 3 место – Рождественское поселение.

Праздник спорта проходил два дня, объединив сотни людей разного возраста. В программе были представлены командные виды – комбинированная эстафета, семейная эстафета, волейбол, баскетбол, дартс, мини-футбол и личные соревнования – выполнение нормативов ГТО, соревнования по гиревому спорту, настольному теннису, шахматы, городки, легкая атлетика.

В День физкультурника центр тестирования ГТО предоставил возможность сдать нормативы прямо на стадионе. Спортивная программа включала сгибание и разгибание рук в упоре лежа; наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Как отмечают спортивные организаторы, количество жителей Гатчинского района, желающих выполнить нормы ГТО, увеличивается каждый год.

Татьяна Можаева

Фото автора и участников праздника