«Оранжевый мяч» гатчинских баскетболисток

Турнир проходил в День физкультурника и начался с поздравлений и церемонии награждения. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев поздравил собравшихся с Днем физкультурника и наградил почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников сферы физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров, общественных деятелей – всех тех, для кого спорт стал образом жизни!

Участниками соревнований стали около 40 команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они соревновались в трех возрастных группах.

Победителями и призерами среди девушек 14-16 лет стали: 1 место – ГМР (Гатчина), 2 место – «Аэродром» (Гатчина»), 3 место – «Гатчина». Все три команды составлены из учениц Гатчинской школы № 2, тренеры -преподаватели – Сергей и Юлия Юркевич.

Среди юношей 14-16 лет места распределились так: 1 место – «Газмяс-Апана» (Всеволожский район), 2 место – «Велес» (Санкт-Петербург), 3 место – «Swoosh» (Всеволожский район)

Победителями и призерами среди юниорок 17-18 лет стали: 1 место – «Юность» (Кингисеппский район), 2 место – «ВСШОР» (Всеволожский район). Среди юниоров: 1 место – «Гиганты» (Сосновоборский район), 2 место – «No cap» (Всеволожский район), 3 место – «Л драконы» (Санкт-Петербург).

Победителями и призерами среди мужчин стали: 1 место – Сосновый Бор - Павлово, 2 место - город Кингисепп, 3 место - Три - Сосновоборский район. Среди женщин: 1 место - Апельсин - Кингисепп!