Как эффективно бороться с борщевиком в Ленобласти, знает губернатор

Губернатор уверен, что бороться с борщевиком важно сообща – всем собственникам участков, где он растет.

«Мы были инициаторами признания борщевика сорным растением и теперь имеем право штрафовать всех собственников или пользователей земли, на которой растет борщевик. И это абсолютно правильно и гораздо более эффективно, чем те 70 миллионов, которые каждый год мы даем на агротехнические мероприятия», — отметил Александр Дрозденко.

Однако с этим тоже есть определенные сложности. Например, в ряде районов владельцы земельных участков уже даже не являются резидентами России. В пример он привел одно из поселений Волосовского района, где есть земля, заросшая борщевиком.

«Едешь-едешь и трындец. Земля эта куплена, а собственник — в Лондоне. Ведем с ним переговоры. Штрафуем, а идет задержка штрафов. В результате нам нужно нанять юриста, чтобы он три года занимался этим делом», — говорит Дрозденко.

В связи с этим в Ленобласти предлагают ввести упрощенный вариант изъятия земельного участка за 15% от кадастровой стоимости.

«С удовольствием выкупим. У нас есть желающие вкладывать деньги в агропром, это рентабельное производство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко также предлагает активнее искать способы переработки борщевика - создать экспериментальную установку, которая покажет, что можно сделать из него и какая будет себестоимость продукции. Есть идеи по производству спирта, а недавно губернатору рассказали о том, что борщевик – отличный медонос.

Но пока главный рецепт эффективной борьбы с борщевиком – «бесцеремонно, но законно и жестко штрафовать тех, кто является пользователем земли, где он растет».

Напомним, что в июне 2023 года муниципалитеты Ленинградской области получили право штрафовать собственников участков, заросших борщевиком. Неудаление борщевика Сосновского собственниками и иными законными владельцами земельных участков влечёт штраф: для граждан - в размере от 1 до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 3 до 10 тыс. руб., для предпринимателей без образования юридического лица – от 4 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб.