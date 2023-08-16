В детском лагере, расположенном в поселке Вырица, сотрудники ОГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области в очередной раз провели профилактическое мероприятие «Мы вместе за безопасность» для детей, отдыхающих в лагере, в том числе и ребят из Донецкой Народной Республики.

В игровой форме сотрудники полиции провели воспитательную беседу с детьми - с целью формирования у подрастающего поколения навыков правильного поведения на дороге, навыков безопасного вождения при управлении велосипедами, а также закрепления знаний о сигналах светофора и Правил дорожного движения.

В рамках мероприятия дети сыграли в познавательную игру, в которой, разделившись на команды показывали госавтоинспекторам навыки вождения велосипеда. Полицейские, в свою очередь, напомнили ребятам о необходимости использования велоэкипировки и о соблюдении Правил дорожного движения при управлении велосипедом.

В завершение встречи сотрудники полиции рассказали детям об особенностях работы дорожно-патрульной службы. Каждый ребенок имел возможность посидеть за рулем настоящего патрульного автомобиля.