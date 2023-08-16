«Ночь света»: путешествие во времени

Нашим проводником станет старший научный сотрудник, хранитель фонда «Бытовая коллекция» и экспозиций Арсенального каре Государственного музея-заповедника «Гатчина» Анна Хорошилова.

Гатчинский дворец был освещен первым

23 марта 1876 года русский военный инженер и изобретатель Павел Николаевич Яблочков получил в Париже патент на «электрическую свечу». Уже через год свечи Яблочкова освещали одну из самых красивых улиц Парижа - Авеню де л'Опера и магазин вблизи Лувра. Этому предшествовала серия открытий и изобретений, достойных отдельного трактата «Как загорался свет». Отметим, что скорость, с которой научное изобретение ставилось на производственные рельсы и начинало служить людям, была фантастической.

Первым императорским дворцом, в котором начали использовать электрическое освещение, был Гатчинский. В марте 1881 года император с семьей перебрался в Гатчину и превратил город в главную императорскую резиденцию. Одним из его нововведений стала электрификация дворца. Работы начались уже летом 1881 года.

М.Е.Салтыков-Щедрин, часто бывавший в Гатчине, сообщал в своем письме доктору Н.А. Белоголовому, еще в августе 1881 года, что «Гатчину всю предполагается осветить электрическим освещением. Это должно сократить расходы на полицию».

Электрификацией Гатчинского дворца занимался лейтенант Смирнов, он командовал отрядом моряков-минеров, присланных во дворец для предотвращения возможных подкопов и взрывов.

Ничего подобного раньше не делали. Все происходило впервые, но через полгода, в начале осени, задача была решена.

Днем рождения электрического уличного освещения России считается 25 ноября (по старому стилю) 1881 года - именно в этот день территорию у Гатчинского дворца впервые освещалась 16 фонарями со свечами Яблочкова.

Не удивительно, что во дворце первой загорелась настольная лампа на рабочем столе в личном кабинете Александра III. Он увлекался техническими новинками, поддерживал все современное, передовое, перспективное. И к этому приучал своих детей.

Параллельно с 15 ноября 1884 года началась прокладка электрического освещения и в других комнатах императорской семьи - цесаревича Николая и его младшего брата Георгия.

По завершении этих работ Александр III распорядился начать прокладку электрической сети внутри дворца и строительство электростанции. (Поначалу лампы освещения запитывались от динамо-машины). Электростанцию построили в 1885 году напротив дворца. Это здание не сохранилось. Сейчас на этом месте теннисный корт.

В ходе проделанных работ в Гатчинском дворце установили более одной тысячи ламп накаливания. Дворцовая электрическая сеть соединялась с электростанцией тремя магистральными проводами, уложенными в землю.





Люстры-старожилы

Это время помнят уникальные люстры конца XVIII века, которые можно увидеть в Белом зале Гатчинского дворца. Впервые в них зажглись лампочки системы Яблочкова во время торжественного приема. Это, безусловно, стало событием. Люстра из Арсенального зала сохранилась только одна, и по ней были воссозданы остальные.

Через пять лет, к 1890 году, в результате постоянных работ по расширению электрической сети в Гатчинском дворце было установлено более 1900 ламп и 20 фонарей с вольтовой дугою, к 1894 году – около 2300 ламп и 29 фонарей.

В залах Гатчинского дворца можно полюбоваться на изящные рожки и стенники – настенные осветительные приборы с отражателями. Среди них тоже есть исторические.

«Ночь света» на улицах Гатчины 130 лет назад

В то время все новинки сначала появлялись во дворце, а потом получали распространение в городе. На улицах Гатчины свет зажегся 130 лет назад. Можно только представить, какой это был прорыв.

В 1893 году инженер Н.А. Демчинский предложил поручить ему устройство в Гатчине электрического освещения улиц. Ему разрешили провести такой опыт, оставив за Гатчинским дворцовым управлением контроль за ходом всех работ, в том числе с точки зрения безопасности для жителей. Проект был осуществлен. Деревянное здание станции для этого освещения временно устроили во дворе полиции.

29 октября 1893 года в Гатчине зажглось 15 светильников с дуговыми лампами, в том числе девять штук по Люцевской улице, в районе здания Дворцового управления и улице Бомбардирской, и шесть штук по Большому проспекту до пересечения с улицей Люцевской.

Система проработала примерно год. После чего предприниматель отказался от дальнейшей эксплуатации. С разрешения Министерства императорского двора Гатчинское дворцовое управление приобрело в собственность наружные предметы бывшего пробного освещения, и с осени 1895 года город Гатчина в некоторых частях начал снова освещаться электричеством. Электроэнергия теперь поступала от Гатчинской дворцовой станции и оплачивалась за счет средств дворцового управления.

Гости из прошлого

В хранилищах Гатчинского дворца мне показали необычные раритеты – дореволюционную лампочку и фонарик, которые мало чем отличаются от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Внешне уж точно. И они работают!

Лампочка, может быть, более изящна. У нее атмосферное свечение: свет мягкий, уютный, чуть мерцающий, но приятный для глаз.

Ручной фонарик безопасный и удобный - можно держать как угодно или повесить. Это простейшая система. Так же, как и на современных фонариках, есть линза, контакты. Вставляем современные батарейки, а они практически такие же были в конце XIX века, и фонарик горит.

Как этот предмет оказался в коллекции Гатчинского дворца? Он был закуплен в качестве точного аналога фонарика великого князя Михаила Александровича. Есть фотография, где на этажерке в его комнатах лежат сразу пять фонариков. В описи генеральной инвентаризации музея конца 1930-х есть описание, указана даже фирма. Но все они пропали во время Великой Отечественной войны, ведь все спасти было невозможно. Но удача улыбнулась - точно такой же фонарик нашли в частной коллекции.

Сейчас музейные фонды нередко пополняются благодаря коллекционерам. В поселке Сиверском Гатчинского района живет Валерий Семенович Исаков. Он с женой долгое время собирал и хранил такие уникальные вещи. Сейчас предлагает на закупку музею, чем несказанно радует научных работников. Именно благодаря Валерию Семеновичу коллекция Гатчинского дворца пополнилась фонариком, которому далеко за 100 лет.

Как тебе такое, Илон Маск?

Знаете ли вы, что в конце XIX – начале XX века более приоритетны были электромобили.

Они удовлетворяли все нужды пользователей для поездок по городу и на небольшие расстояния. По скорости не уступали автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Были лучше их по экологическим показателям, простоте эксплуатации и обслуживанию. Станции для электромобилей были практически такие же, как и сейчас – просто включаешь в розетку. Поэтому у женщин электромобили были в особом почете.

Сохранилось два предмета из Гатчинского дворца, которые находятся сейчас в Политехническом музее в Москве. Это электромобиль императрицы Марии Федоровны и трицикл Михаила Александровича, которые были представлены в Гатчинском дворце в 2021 году на выставке «Гатчина – город дворцовый». Электромобиль Марии Федоровне подарила сестра – английская королева Александра. Он является единственной уцелевшей машиной императорской семьи. Почему ему так повезло?

После революции многие технические средства Гатчинского дворца активно использовались советской властью для прикладных целей и были утрачены. А электромобиль и трицикл к этому времени уже устарели. И их отправили в Москву. Неизвестно, что бы с ними случилось, если бы они остались в Гатчине во время оккупации. А там они спаслись…

Не прошло и 150 лет, как мы вернулись к экологической повестке и строим планы по продвижению электромобилей во всем мире. Как говорится, все новое – хорошо забытое старое.





Татьяна Можаева