Пейзажи и детские книги Светланы Мартыновой

По своей основной профессии Светлана Мартынова - архитектор, член Санкт-Петербургского Союза архитекторов.

Детство и юность Светланы Андреевны прошли в Ленинграде. Красота города, его великолепная архитектура, неповторимые творения знаменитых зодчих привели Светлану в Ленинградский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт (ныне СПбГАСУ). Светлана Мартынова закончила институт, на отлично защитив диплом по проекту «Реконструкция центра города Вильнюса».

После переезда с семьёй в Гатчину трудилась в гатчинском филиале проектного института «Леноблжилпроект» и ПК «Проект» как архитектор и главный архитектор проекта. В Гатчине реализованы некоторые проекты, разработанные коллективом проектировщиков этих организаций при непосредственном участии Светланы Мартыновой. Например, это реконструкция здания на проспекте им. 25 Октября под Базовую школу Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского с пристройкой спортзала; реконструкция зала гатчинского почтамта (функциональное решение, детали интерьера сохранилась до сегодняшнего дня). Светлана Мартынова также выступила в роли главного архитектора во время строительства комплекса зданий на улице К. Макса, 40А и 40.

Как человек творческий, Светлана Мартынова не остановилась на архитектуре. Умение рисовать и писать акварелью - неотъемлемая часть её профессии. Но Светлана Андреевна пошла ещё дальше, освоив технику масляной живописи. И акварельные, и живописные работы художницы можно увидеть на выставке в «Купринке».

Здесь представлены городские, сельские, морские и речные пейзажи, яркие натюрморты, композиции с цветами. Работы выполнены в глубоких пастельных тонах; их объединяет настроение художника — спокойное созерцание, любование красотой окружающего мира.

Отдельная экспозиция посвящена книжной графике: здесь представлены оригиналы иллюстраций, которые Светлана Андреевна создала к своим собственным книгам. Да-да, Светлана Мартынова — ещё и автор детских книг! Это пока три сказочные истории - «Бакс и дядюшка Сквозняк», «Медведь из старого чемодана» и продолжение «Медведь из старого чемодана. Путешествия».

Эти издания были представлены в гатчинской детской библиотеке во время Недели детской книги. Они сопровождаются трогательными иллюстрациями, понятными каждому ребёнку. По словам Светланы Андреевны, сказочные истории она стала сочинять для своей маленькой внучки. Они о том, как грустно живется забытым игрушкам, и как важно относиться к ним бережно и с любовью.

Выставка живописи и книжной графики Светланы Мартыновой будет интересна и взрослым, и детям. Познакомиться с работами художницы можно до конца августа.

Юлия Лысанюк