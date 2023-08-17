Где отключат свет 18 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
18.08.2023 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Новинка,
д. Ракитино,
массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).
18.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Корпиково, СНТ массив Корпиково,
д. Черново,
д. Хиндикалово.
18.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Грязно,
д. Замостье,
д. Выра.
18.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
п. Елизаветино,
ЖП Дружбы,
д. Смольково,
д. Ермолино.
18.08.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Дони,
д. Зайцево,
д. Ижора.
18.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, Большая набережная, Большой проспект.
18.08.2023 с 08:00 до 17:00
п. Тайцы:
ул. Юбилейная д. 1-13;
ул. Южная д. 1-34;
ул. Цветочная д. 1-36;
ул. Карьерная д. 1-44;
ул. Крайняя д. 1-33;
ул. Средняя д. 1-24;
ул. Карьерная д. 1 (АО «Ленгазспецстрой», водонапорная башня, пилорама «Шевчук», ООО «Кириллович»).