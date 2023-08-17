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Где отключат свет 18 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

18.08.2023 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Новинка,

д. Ракитино,

массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).

 

18.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Корпиково, СНТ массив Корпиково,

д. Черново,

д. Хиндикалово.

 

18.08.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Грязно,

д. Замостье,

д. Выра.

 

18.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

п. Елизаветино,

ЖП Дружбы,

д. Смольково,

д. Ермолино.

 

18.08.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Дони,

д. Зайцево,

д. Ижора.    

 

18.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, Большая набережная, Большой проспект.

 

18.08.2023 с 08:00 до 17:00

п. Тайцы: 

ул. Юбилейная д. 1-13;

ул. Южная д. 1-34;

ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Карьерная д. 1-44;

ул. Крайняя д. 1-33;

ул. Средняя д. 1-24;

ул. Карьерная д. 1 (АО «Ленгазспецстрой», водонапорная башня, пилорама «Шевчук», ООО «Кириллович»).  