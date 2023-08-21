Дом станционного смотрителя – претендент премии «Золотой Трезини-2023»

Еще один претендент на престижную премию из Ленинградской области - комплекс усадебных домов и парковых сооружений XVIII-XIX веков в Монрепо в номинации «Лучший реализованный проект реставрации».

Жители Ленинградской области могут поддержать региональные объекты культурного наследия на сайте премии https://www.goldtrezzini.ru/nominees2023/.

«Работы по восстановлению усадебного дома, библиотечного флигеля, ворот, служб и оранжереи завершились весной этого года. На здание библиотечного флигеля вернулись старинные часы с боем, а в усадебном доме восстановили печи, лепнину и живопись. В будущем здесь разместится музейная экспозиция, посвященная быту семьи барона Николаи. В ходе реставрации первого в России музея литературного героя — Дома станционного смотрителя привели в порядок два каменных корпуса, конюшню, ямщицкую и колодец, воссоздав по архивным документам и одноименной повести Александра Пушкина атмосферу почтово-дорожного быта ХIХ века. Само музейное пространство стало более современным: героев «Станционного смотрителя» «оживили» с помощью интерактивных технологий, звука и света, а Самсон Вырин, Дуня и другие персонажи повести теперь говорят голосами актеров ленинградского областного театра «На Литейном», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Победителей премии объявят 15 ноября.