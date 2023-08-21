Ленинградская область отмечает День флага России
22 августа в Ленинградской области состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Праздник триколора отметят патриотическими акциями и праздничными концертами.
Гатчинский район
12.00 Раздача ленточек «триколор».
Гатчина, площадь Дома культуры, ул. Соборная, общественное пространство «Аэропарк», бульвар «47 регион».
16.00 Праздничный концерт «Символы России», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
Гатчина, пр. 25 Октября, около д. 1, территория, прилегающая к Дому культуры.
20.00 Проведение очередного тура Чемпионата Гатчины по футболу, посвященного Дню Российского флага.
Гатчина, ул. Рысева, д. 32А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Мариенбург».
Бокситогорский район
12.00 Акция «Живой флаг», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Торжественное вручение паспортов.
Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, площадь у Дворца культуры.
Волосовский район
12.00 Праздничная акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации «Гордо реет флаг державный».
Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, площадь досуговым центром «Родник».
14.00 Акция #ФлагЕдинства (раздача лент «триколор» волонтёрами).
Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, парк культуры и отдыха «Велес».
Волховский район
12.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага России.
Волхов, площадь имени В.И. Ленина, д. 1, Дворец культуры.
14.00 Викторина для детей, посвященная Дню Флага Российской Федерации.
Новая Ладога, набережная Ладожской Флотилии, д. 32, центр культуры, спорта и туризма, библиотека.
Всеволожский район
11.00 Патриотическая акция, поднятие Российского Флага, выдача паспортов.
Сертолово, ул. Молодцова у д. 16, Парк Героев.
12.00 Тематическое мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага Российской Федерации.
Всеволожск, Юбилейная площадь.
19.00 Патриотическая акция «Российский триколор».
Кудрово, парк Оккервиль.
Выборгский район
12.00 Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.
Выборг, ул. Димитрова д. 5, выставочный зал «Выборг – город воинской славы».
12.00 Патриотический час: «Под флагом России я живу!».
Светогорск, ул. Победы, д. 33, культурно-спортивный комплекс, детский отдел городской библиотеки.
Кингисеппский район
10.30 Информационный час «Триколор» ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Кингисепп, Крикковское шоссе, д.6А, читальный зал библиотеки «Литературный дом».
12.00 Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации: флешмоб с флагами, поднятие флага, вручение паспортов.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, площадка у здания администрации.
14.00 Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Флешмоб, шествие колонны с триколором, концертная программа «Наполни сердце триколором».
Ивангород, площадка – парковка у Ивангородской крепости (флешмоб), ул. Псковская – ул. Наровская – ул. Гагарина (шествие колонны с триколором), площадка мемориала Танк Т-34 (концертная программа).
Киришский район
18.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Церемония награждения, фестиваль «День добрых дел».
Кириши, Сквер Поколений.
Кировский район
13.30 Районная тематическая акция «Овеянный славой родной триколор», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
поселок Мга, ул. Спортивная, д. 4, площадь перед культурно-досуговым центром «Мга».
16.00 Мастер-класс для детей по изготовлению поделок «Мой любимый триколор».
Кировск, ул. Набережная, д. 27, Дворец культуры.
Лодейнопольский район
12.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.
Лодейное Поле, Петровская площадь.
Ломоносовский район
11.00 Акция «Триколор», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
Лебяжинское городское поселение, центральная площадь.
13.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
деревня Гостилицы, центр культуры и досуга.
Лужский район
18.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Торжественное вручение паспортов.
Луга, пр. Кирова, д. 75, площадь Мира.
Подпорожский район
12.00 Торжественное поднятие флага Российской Федерации «Флаг державы – символ славы!».
Подпорожье, ул. Горького, д. 27, площадка близ Братского захоронения советских воинов.
Приозерский район
15.00 Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Планируется участие заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.
Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3, музей-крепость «Корела».
Сланцевский район
11.00 Патриотическая акция «Символ гордости и доблести», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
Сланцы, улицы города.
12.00 Торжественное вручение паспортов Российской Федерации в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России!».
Сланцы, ул. Партизанская, д. 8 , культурно-досуговый центр Парк культуры и отдыха.
Сосновый Бор
11.00 Праздничная концертная программа «День Российского Флага».
Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 14, культурный центр «Арт-Карусель», диско зал.
12.00 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации.
Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, Дворец культуры «Строитель».
14.00 Познавательная программа «Душа России в символах её», посвященная Дню Российского флага.
Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А, центр развития личности «Гармония».
Тихвинский район
12.00 Торжественная церемония поднятия флага, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации «Гордо реет флаг державный!».
Тихвин, площадь Мерецкова, перед зданием администрации.
Тосненский район
12.00 Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. Вручение паспортов юным жителям района.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, площадь у здания администрации.
16.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации.
Тосно, пр. Ленина, д. 45, площадь у Дворца культуры.