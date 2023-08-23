Где отключат свет 24 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово,
п. Терволово(частично).
24.08.2023 с 10:00 до 18:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут для установки РИСЭ)
Пудостьское СП:
п. Терволово
24.08.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
СНТ «Тайцы»,
СНТ «Тайга»,
СНТ «Радуга»,
СНТ «Мостовик»,
СНТ «Ольха».
24.08.2023 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Новинка часть,
24.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Рождествено, ул. Парковая.
24.08.2023 с 12:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Нижняя, ул. Молодежная д.21.
24.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
ж/п Дружба,
д. Ижора.
24.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, частный сектор