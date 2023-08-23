Особо охраняемые территории ― на особом пожарном контроле

За минувшую неделю сотрудники дирекции ООПТ Ленинградской области провели патрулирование заказников «Вепсский лес», «Весенний», «Выборгский», «Кургальский», «Котельский», «Север Мшинского болота», «Шалово-Перечицкий». В ходе рейдов принудительно потушены костры и мангалы, остановлено возгорание сухого мха.

По итогам природоохранных рейдов на территориях заказников Ленинградской области составлено 12 протоколов о нарушениях охранных режимов, проведено 96 бесед с отдыхающими о соблюдении правил поведения в ООПТ.

С 20 июня в лесах Ленинградской области установлен особый противопожарный режим, посещение лесов разрешено, но запрещено разведение костров и приготовление блюд на открытом огне.

Дирекция ООПТ напоминает, что особо охраняемые природные территории регионального значения Ленинградской области создаются для сохранения уязвимых ландшафтов, малонарушенных биотопов, редких видов растений, животных и биологического разнообразия. Режим особой охраны устанавливается в зависимости от целей создания каждой ООПТ. Ознакомиться с информацией по каждой территории можно на сайте Дирекции ООПТ ЛО – https://ooptlo.ru/oopt.html

В случае обнаружения пожара в лесу, необходимо позвонить по номеру телефона регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» 90-89-111, или по номеру телефона прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00.