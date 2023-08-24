С 1 сентября усложнится продажа рецептурных лекарств

В Минздраве России и Росздравнадзоре успокаивают: никаких сложностей для пациентов не возникнет. А представители аптечных сетей все же говорят, что дополнительная обработка рецептов с внесением данных в систему учета может замедлить обслуживание посетителей аптек.

Так что случится 1 сентября? С этой даты аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения лекарств (указывать номера, коды, дату выписки). Соответственно пациенты смогут получать рецептурные лекарства только при предъявлении бумажного рецепта, оформленного на бланке и подписанного врачом. (Допускается назначение и выписка в электронном виде, но пока необходимая для этого инфраструктура подготовлена лишь в нескольких регионах.)

Опасения высказывались разные: врачи опасаются наплыва пациентов, которым в аптеках перестанут выдавать препараты без предъявления рецепта; в аптечных сетях сетуют, что на обработку рецептов понадобится время, это может привести к очередям. В пациентском сообществе признают, что давно надо наводить порядок со свободной продажей "рецептурки", чтобы противостоять самолечению. Но и высказывают опасения: пока медики и аптечные работники притрутся к выполнению новых правил, крайним может оказаться больной.

Впрочем, в Минздраве и Росздравнадзоре уверены, что новый порядок нужен. Контроль за движением лекарств предотвратит злоупотребления. Так, недавно с помощью системы маркировки в аптеках обнаружили партии лекарств, которые предназначались для больниц.

Что касается пациентов, по большому счету более строгий рецептурный отпуск лекарств в их интересах. И вот почему. Когда производитель регистрирует лекарство как рецептурное (в инструкции указано: "отпускается по рецепту"), это означает, что самостоятельное его применение небезопасно. Иными словами, назначать лечение и контролировать его должен врач.

Кстати, мало кто знает: выписывая рецепт, доктор берет на себя ответственность за пациента. А вот если лекарство покупалось по устной рекомендации доктора или он просто написал название на листке бумаги, тут, извините, за возможные негативные последствия будет отвечать уже пациент.

К сожалению, самолечение у нас стало национальной традицией, и это одна из проблем системы здравоохранения. Поэтому хотим мы того или нет, порядок отпуска рецептурных лекарств будет становиться строже. Другое дело, что прежде чем закрутить гайки, нужно организовать все так, чтобы любой человек, заболев, мог сразу, а не через неделю, попасть к нужному врачу и получить рецепт.

"Новые правила не добавили ничего существенно нового в систему отпуска лекарств в той части, которая касается пациентов, - пояснила "РГ" исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. - Все рецептурные лекарства и до вступления в силу нового постановления должны отпускаться только по рецептам".

Другое дело, что до сих пор правила эти нарушаются.

"Проблема комплексная, - отмечает Елена Неволина. - Во-первых, врачи должны выполнять свою часть обязанностей - делая назначение, выписывать лекарство по всем правилам, на нужном бланке. Во-вторых, надо объяснять пациентам опасность бесконтрольного приема лекарств. Тогда и аптекам, которые находятся между врачом и больным, будет проще работать по всем правилам".

Назначать лечение и контролировать его должен врач

Кстати, рецепт формы 107, по которому назначается большинство лекарств, может выписываться на срок до года, и на одном бланке врач может назначить сразу три препарата, отмечает Неволина. Получив такой "долгоиграющий" рецепт, пациент сможет покупать нужное лекарство в течение года.

В перспективе, аптеки должны будут отчитываться по всем рецептам. Но пока регуляторы остановились на облегченном варианте: с 1 сентября вносить в систему маркировки надо будет только данные о рецептах строгого учета (психотропы, наркотики) и при выдаче льготных лекарств. Но в принципе уже сейчас пациентам полезно будет узнать, как правильно должен быть заполнен рецепт. Чтобы не возникло проблем в аптеке при его предъявлении.

Ирина Невинная, «Российская газета»