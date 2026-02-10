При поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек

«За период 2023–2025 годов состоялось 190 тысяч мероприятий, они охватили более пяти миллионов человек. В общей сложности содействие в трудоустройстве получили 1,3 миллиона человек», — рассказал координатор партпроекта.

Партпроекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село» активно работают по трудоустройству, в первую очередь, ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, подбирают вакансии, позволяющие обеспечить достойный уровень оплаты труда. В числе приоритетов также — поддержка членов семей участников СВО.

«Партия «Единая Россия» по всей стране активно помогает гражданам с трудоустройством, не является исключением и Ленинградская область. А в том, что касается возможностей для ветеранов СВО, в том числе имеющих инвалидность, то в регионе наработаны и внедрены специальные решения. Это, например, уникальный комплекс реабилитации и социальной адаптации, наш «Мультицентр», и сформированные на нормативном уровне инструменты вовлечения работодателей. Таким образом обеспечиваем оборудованные рабочие места, достойную оплату работникам, устойчивость трудовых отношений. Развиваются также консультации и программы помощи для тех из ребят, кто взвешивает запуск собственного бизнес-предприятия. Региональная команда продолжит совершенствовать алгоритмы, позволяющие землякам начать, возобновить и выстраивать карьеру, в том числе нашим героям с учетом статусов и потребностей их и членов их семей. Партия рассматривает поддержку занятости, наставничества, профпереподготовки и ресоциализации как значимое измерение своей общественно полезной миссии», - прокомментировал член Генерального совета «Единой России», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

С «Молодой Гвардией» партпроект реализует профориентационные программы для молодёжи, включая профтуры, консультации и формат наставничества. За каждым обратившимся закрепляются наставники: работодатели, бизнесмены, депутаты, помогающие определиться с карьерным направлением.

Андрей Исаев отметил, что создание условий для занятости людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры». Депутат напомнил, что в 2025 году были проработаны вопросы занятости несовершеннолетних выпускников колледжей на вредных производствах через получение смежных специальностей и практико-ориентированную подготовку, а также ускорено принятие 17 стандартов господдержки занятости.

В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что по итогам 2025 года уровень безработицы в стране существенно снизился — до 2,2%.

Член Генсовета «Единой России», сопредседатель «Женского движения Единой России», сенатор Дарья Лантратова сообщила, что «Женское движение Единой России» и партпроект «Моя карьера с Единой Россией» в сотрудничестве с факультетом психологии МГУ запускают обучающие вебинары для работодателей. Их проведут для специалистов Центров занятости и кадровых консультантов, для представителей организаций, готовых брать участников СВО на работу, а также для наставников, которые помогут бойцам адаптироваться на новом рабочем месте. Также туда войдут модули, касающиеся правовой помощи и других мер поддержки ветеранов СВО, которыми должны владеть работодатели.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что вернувшиеся к работе участники СВО чаще всего обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки. При этом даже крупные компании не всегда готовы дать им необходимые разъяснения. По её словам, в средних и крупных организациях может быть востребована консультационная помощь депутатов и «Единой России», например, в формате единого дня приёма для участников СВО и их семей прямо на предприятиях.