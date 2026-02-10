Областной парламент утвердил льготные тарифы на электроэнергию в 2026 году

Напомним, действие аналогичного закона истекло 31 декабря 2025 года, однако процедура продления его срока не была завершена вовремя: законопроект был принят на январском заседании областного парламента в первом чтении и вызвал ряд замечаний, в связи с чем был отозван.

Сегодняшний законопроект подготовлен в развитие действующей в 47-м регионе социальной политики. Категории лиц, имеющих право на льготы, остаются без изменений: физические лица, постоянно проживающие в регионе не менее года и являющиеся собственниками домовладения, а также товарищества собственников жилья, управляющие организации и садоводческие некоммерческие товарищества, обеспечивающие коммунальные услуги. Новым условием является обязательное отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

Вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков пояснил механизм действия документа:

«Законопроект предполагает аналогичную льготу, которая действовала в 2025 году, распространить на 2026 год. Получатели, подходящие под субсидию, не меняются. Таким образом, правоотношения продолжатся с 1 января в рамках тех расчетов, которые сейчас у граждан с энергосбытовыми организациями. То есть как только законопроект будет опубликован, автоматически произойдет пересчет квитанций», – сообщил он.

Следует пояснить, что льготные тарифы будут применяться для потребителей, относящихся ко второму диапазону потребления электроэнергии (от 1500 кВт*ч до 4500 кВт*ч в месяц включительно). Эта величина для них превысит размер тарифа, установленного для первого диапазона, лишь на 25%. Разница между экономически обоснованным тарифом и льготной ставкой для населения будет компенсироваться за счёт субсидий из областного бюджета. На эти цели в 2026 году планируется выделить 136 млн рублей.

Накануне постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу поддержала законопроект. В ходе пленарного заседания ЗакСа законопроект единогласно принят сразу в трёх чтениях.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев, тем, кто уже был подключен к этому льготному тарифу, не нужно будет подавать заявление для перерасчета. А чтобы получить такую льготу необходимо соблюсти четыре критерия: быть прописанным на территории Ленобласти не менее года, иметь исправный прибор учета электроэнергии, зарегистрированное в собственности домостроение и, главное, не иметь задолженности за потребление электроэнергии.

«Законопроект затрагивает тех граждан, у которых нет централизованного отопления либо газа в жилом доме. Все-таки у нас сейчас в Ленинградской области интенсивно выполняется программа газификации населенных пунктов. Будет сделано всё возможное, чтобы сократить количество таких домов за счет подключения их к газу», – напомнил Михаил Коломыцев.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, но будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.

В ходе обсуждения парламентарии обратили внимание на участившиеся обращения граждан, связанные со сложностью начислений в платежных документах. Подводя итог дискуссии, присутствовавший на заседании губернатор Александр Дрозденко отметил, что система расчетов должна быть понятной для каждого жителя области.

«Действительно, есть вопросы у жителей, есть непонимание расчетов. Думаю, в ближайший месяц «РКС-энерго» и ПСК с учетом принятого закона систематизирует начисление платы за электроэнергию, но не менее важно обеспечить обратную связь с жителями. Такую работу мы организуем», – подчеркнул глава региона.

Губернатор Александр Дрозденко объявил, что принял решение о создании специальной рабочей группы под руководством председателя комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, так называемого «энергетического штаба», в рамках которого будет открыта горячая линия по вопросам начисления тарифов.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области