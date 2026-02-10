«Единство народов России как основа суверенитета страны»

Студенты Гатчинского государственного университета и Гатчинского педагогического колледжа им.Ушинского, участники студенческих отрядов, представители Движения Первых, Российского общества «Знание», Ресурсного добровольческого центра, педагогического сообщества и другая активная молодежь региона получили возможность задать прямой вопрос сенатору и услышать мнение на самые важные темы.

Перед началом встречи к участникам обратился председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов.

- Объявленная тема диалога очень актуальна в современном мире, поскольку единство народов нашей необъятной страны – это залог всеобщего процветания, - отметил Михаил Соколов.

Диалог с сенатором охватил широкий спектр тем – от устройства системы органов власти до вопросов кибербезопасности и интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

Беседа началась с обсуждения геополитики и идентичности русской цивилизации, что особенно актуально в Год единства народов России. Участники встречи говорили об информационной безопасности, а также о плюсах и минусах использования искусственного интеллекта.

Обсудили вызовы, с которыми сталкивается современный человек: это попытки подменить историю и исказить истину. Этому должны противостоять критическое мышление и цифровая гигиена, умение отличать реальность от фейков.

Формат мероприятия позволил каждому молодому человеку не только задать вопросы о проблемах современного общества, но и проявить свои знания в различных сферах жизни. Нужно отметить, гатчинские студенты не подкачали.

Особый интерес у молодежи вызвали темы развития добровольческого движения и расширения мер его поддержки. Сергей Перминов интересовался мнением ребят о будущем мира, Ленинградской области и Гатчины. Обсуждали, к чему следует стремиться подрастающему поколению, какие книги сейчас читает молодежь и что считает источником счастья.

В завершение встречи Сергей Николаевич пожелал ребятам верить в себя, больше читать классической литературы, не переставать учиться и посещать культурные мероприятия, подчеркнув, что основа и сила России – в единстве.

Встреча сенатора с молодежью была организована комитетом по молодежной политике Ленинградской области совместно с областным Центром патриотического воспитания.

Татьяна Можаева