Отряд Ладожского десанта «Сыч» в пгт Советский: миссия выполнена!

Основной упор был сделан на поддержку пожилых людей, которым особенно важна бытовая помощь и внимание. Волонтёры помогали с наведением порядка в домах: мыли полы, протирали пыль, выносили технику и габаритные предметы — кресла, кафельную плитку и другие тяжёлые объекты.

В местной школе отряд провёл концерт, посвящённый тематике 2026 года — единству народов. Через формат сказок ребята рассказывали о ценности сплочённости и знакомили школьников с культурой разных народов.

Также были организованы мастер-классы и «Уроки Добра» — всего проведено 6 занятий. В рамках одного из мастер-классов участники изготавливали «сухой душ». Совместными усилиями было собрано более 250 комплектов сухого душа, которые будут направлены в зону СВО для бойцов.

На этом приключения в Советском заканчиваются. Впереди — следующий пункт назначения и новые добрые дела. В выезде принимают участие волонтеры Ленинградского областного регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В их числе участники студенческого педагогического отряда «Сознание», который базируется в Гатчине.

Эльвира Стан, командир отряда «Сознание»

