На пороге нового учебного года

Образование в цифрах

В новом учебном году число образовательных учреждений Гатчинского района вырастет до 86-ти за счет введения в эксплуатацию Гатчинской школы №12 «Центр образования» на 825 мест в микрорайоне «IQ» и детского сада №16 на 220 мест в деревне Малое Верево.

На 1 сентября планируемая численность школьников составит 22 тысячи человек, что на 670 человек больше, чем год назад. В школах готовятся к открытию 95 первых классов с общей численностью 2381 человек и 33 десятых класса с общей численностью 650 человек, а также 34 коррекционных класса для детей с особыми возможностями здоровья в Коммунарской школе №1, Вырицкой школе №1, Войсковицкой школе №1, Гатчинской начальной школе №5, Пудостьской школе, Веревской школе и Гатчинской школе №11.

В новом учебном году в детский сад придет более 9 тысяч детей. Планируется к открытию 473 группы разной направленности, из них 165 групп компенсирующей и комбинированной направленности для реализации адаптированных программ для детей с особыми возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, сложный дефект, слабовидящие).

Кроме того, детям с особыми возможностями здоровья коррекционная помощь в соответствии с заключением комиссии будет оказываться инклюзивно и в общеразвивающих группах.

Пока в две смены

Вторая смена сохраняется в тех школах, в которых она была в прошлом учебном году.

- Пока в Гатчинском районе не будут введены новые образовательные учреждения, к сожалению, вторая смена сохранится, - отметила Наталья Быстрых. - Хочу пояснить, установка на федеральном уровне транслируется так: до 2025 года в стране не должно быть третьей смены. Вторая смена, каскадное расписание находятся «в рамках». Но, конечно, это всем очень неудобно. В Гатчине вторая смена сохраняется в школах №№ 1, 7, 9. В две смены на период реновации работает школа №4. Но уже с введением школы «IQ» (в январе 2024 года там будет учиться начальная школа и 5-й класс), мы понимаем, что достаточное количество детей классом-комплектом вместе с учителем перейдут туда из школ №9 и №1. Тогда у школы №9 появится реальный шанс выйти в одну смену. Сейчас готовится проектно-сметная документация на пристройку к лицею №3. Это в дальнейшем позволит разгрузить и другие школы. В новой школе на Аэродроме будет целое крыло для коррекционных классов. Возможно, какая-то часть учеников школы №11 окажется там, что позволит школе больше развивать кадетское направление, которое очень востребовано.

175 контрактов

В 2023 году на подготовку школ предусмотрено финансирование в размере 376,4 млн рублей консолидированного бюджета. Средства направляются на укрепление материально-технической базы, включая ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния объектов, ремонт спортивных сооружений, реновацию объектов, а также оснащение учебным оборудованием.

Всего было заключено 175 контрактов. По данным на середину августа, основная часть работ по контрактам выполнена, идет приемка и оплата выполненных работ.

- Все ремонтные работы идут в строгом соответствии с графиком. Подрядчики работают без выходных. Контрольная дата - 25 августа. Есть небольшая задержка поставки оборудования только на стадионе школы №11. По информации подрядчика, оборудование поступит 28 августа и сразу будет установлено. Есть договора, которые заключены с учетом того, что они будут завершены в конце сентября. Но это не повлияет на реализацию образовательного процесса, - подчеркнула Наталья Быстрых.

Реновация школы №4

Продолжается реновация старейшего учебного заведения Гатчины - школы №4. Учителя, школьники, родители ждут окончания работ, чтобы вернуться в родные стены. Пока классы будут учиться по-прежнему в школе №11 и Районном центре детского творчества.

- Спасибо родителям и педагогам за терпение и понимание! На данный момент в соглашении, которое заключено между правительством Ленинградской области и администрацией Гатчинского района, сроки окончания ремонтных работ не изменены: 30 ноября 2023 года. Неделю назад подрядчик подтвердил это. От нас требуется максимально быстро начать образовательную деятельность. Если все будет хорошо, мы планируем открытие на четвертую четверть учебного года. У нас подготовлены все документы, и мы начнём закупку оборудования и мебели по утвержденному дизайн-проекту, - сообщила Наталья Быстрых.

Школа в проекте

Главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим комитету образования поставлена задача по осуществлению комплексного подхода к обновлению материально-технической базы образовательных учреждений после их участия в национальном проекте «Образование».

Так, в прошлом году на базе Гатчинской школы №9 создан школьный технопарк «Кванториум», а в этом году за счет муниципального бюджета в школе полностью обновится актовый зал.

На базе Дружногорской школы начал функционировать центр образования «Точка роста», проведено благоустройство территории и ремонт крыльца, в этом году за счет муниципального бюджета продолжением стал ремонт раздевалок спортивного зала.

Также в прошлом году в Сиверской гимназии в рамках регионального проекта «Современная школа» проведен капитальный ремонт спортивной площадки. В этом году проводится ремонт кровли, а также асфальтирование дорожки к стадиону, ремонт межпанельных швов и части системы отопления за счет муниципального бюджета.

Система образования Гатчинского района участвует в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования». В рамках очередного этапа дополнительного отбора в государственную программу «Развитие образования» (капитальный ремонт общеобразовательных учреждений) на 2024-2026 годы поданы заявки на участие Высокоключевой школы, Кобринской школы и Коммунарской школы №1. Уже началась подготовка проектно-сметной документации на вхождение в программу в 2027-2028 годах Кобраловской и Большеколпанской школ.

В рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году будут созданы новые образовательные объекты и модернизированы уже существующие. Так, в Лукашевской школе откроется центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Современным цифровым оборудованием оснащены Гатчинская школа №11, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, Сиверская школа №3.

В Сиверской основной школе завершен ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Кроме того, новые спортивные площадки уже построены в Большеколпанской и Кобраловской школах.

В 2023 году, по инициативе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в школах начата реализация модели организации питания «Школьное кафе». Она предусматривает формирование современной инфраструктуры школьных столовых, в том числе пищеблоков и обеденных залов. Разработан брендбук школьных столовых, порядок организации питания в формате «школьное кафе», «школьный ресторан». Конечно, как отметила Наталья Быстрых, официанты там не предусмотрены. Это скорее попытка создать в школьной столовой современную, удобную обстановку и комфортную атмосферу. Что из этого получится – покажет время. В новом учебном году в Гатчинском районе планируется к открытию школьное кафе на базе Коммунарской школы №3.

Кроме того, в новом учебном году при осуществлении закупки на оказание услуг питания в техническое задание включено требование о предоставлении 10-дневного цикличного меню с возможностью выбора блюд.

Нововведения в системе образования

Накануне нового учебного года Министерство просвещения анонсировало ряд достаточно весомых нововведений в системе образования.

На новый уровень выходит реализация стратегического проекта «Школа Минпросвещения России». В Гатчинском районе в апробационном режиме в проекте участвовали Войсковицкая школа и Гатчинская школа №7. С 1 сентября 2023 года в проект войдут все общеобразовательные учреждения. Проектом определены магистральные направления развития школ и показатели достижения продвинутого уровня в течение следующих пяти лет.

В августе текущего года внесены изменения в закон об образовании Российской Федерации. Они, в том числе, касаются трудового воспитания школьников. Теперь ученики будут вести трудовую деятельности в силу своих возрастных особенностей без согласия на то родителей (законных представителей).

В школу возвращаются серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Серебряную медаль смогут получить выпускники 11-х классов, в аттестатах которых не более двух оценок «хорошо», а остальные «отлично».

Вводится новое название предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь - «Основы безопасности и защиты Родины».

Также законом закрепляется понятие «профориентация для школьников». Это влечет за собой реализацию с начала учебного года в 6-11 классах профминимума для школьников по семи ключевым направлениям: профильные предпрофессиональные классы, ориентированные на востребованные профессии на рынке труда, урочная и внеурочная деятельность, профобучение, воспитательная работа, дополнительное образование.

Реализация концепции федеральной системы военно-патриотического воспитания коснется всех уровней образования.

- Система образования Гатчинского района готова активно осуществлять реализацию предлагаемых проектов. Как показал предыдущий учебный год, Министерство просвещения выполняет свои обязательства по приведению к единообразному подходу в различных сферах образования, этим оказывая конструктивную помощь на местах, - подытожила Наталья Быстрых.

Татьяна Можаева