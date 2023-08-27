Как в Гатчине готовили юных железнодорожников

Что такое детская железная дорога

Первая в мире малая магистраль открылась в 1935 году в Грузии в городе Тбилиси (в то время Тифлис). Школьники, любители железнодорожного дела, решили построить макет железной дороги в таком масштабе, чтобы они могли поместиться в будке паровоза и катать в вагончиках пассажиров. Была выбрана ширина колеи 750 мм — она стала стандартной для всех ДЖД.

К концу 30-х годов прошлого века в СССР появилось около 20 малых магистралей: в Красноярске, Горьком (сейчас Нижний Новгород), Иркутске и других городах. Детские железные дороги функционировали как учебные заведения для советских школьников 5-10-х классов. Пройдя обучение и сдав экзамены, летом старшеклассники выполняли операции наравне со взрослыми железнодорожниками. Дети проверяли билеты, переводили стрелки, отправляли поезда. Они не играли в железную дорогу. На ДЖД все работали по-настоящему.

В наши дни малые магистрали являются структурными подразделениями филиалов ОАО «РЖД» и крупнейшими центрами профориентации для школьников 11-17 лет. Всего в России работает 25 детских железных дорог.

О Малой Октябрьской

Идея строительства ДЖД в Ленинграде возникла в 1939 году, однако реализовать проект удалось после окончания Великой Отечественной войны. С инициативой выступил Адольф Петрович Синявский, руководитель железнодорожной лаборатории Ленинградского Дворца пионеров, в будущем первый заместитель начальника Малой Октябрьской.

В январе 1947 года было принято решение о строительстве детской дороги. Согласно итоговому варианту проекта трасса должна была проходить недалеко от Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова до посёлка Коломяги, затем по дореволюционной линии Приморской железной дороги до посёлка Озерки. Протяжённость пути составляла около девяти километров. Чуть больше, чем за год, малую магистраль построили.

Курсы по подготовке

В начале 1947 года открылся набор на Курсы юных железнодорожников. Всего на 18 профессий решили принять 700 слушателей. Выбирали только тех, кто имел направление школьной пионерской дружины или комсомольской организации.

Детей распределили по специальностям. Занятия проходили во Дворце пионеров, Дорожном доме техники и Техникуме железнодорожного транспорта имени Ф.Э. Дзержинского. Для обучения «южиков» (так называют юных железнодорожников) использовали большой электрифицированный макет. На нем школьникам демонстрировали работу различных служб.

Слушатели курсов вели конспекты, делали чертежи и зарисовки, смотрели кинофильмы. Ребята переживали, продлят ли занятия на время весенних каникул. Они не хотели, чтобы время пропадало зря.

Андрей Филиппов, в будущем первый машинист МОЖД, вспоминал, что на его специальность курсы не готовили. Он писал в своей книге «Как это было»:

«Нужно сначала поработать помощником [машиниста], «наездить» 500 километров, потом снова учиться и сдавать экзамены. Такие правила на настоящей дороге, они же действуют и на детской. Однако это никого не пугает».

Лагерь в Гатчине

Летом 1947 года юные железнодорожники смогли применить свои знания на практике — для них организовали пионерский лагерь. 15 июня первая смена села в пригородный поезд, и ребята отправились с Варшавского вокзала Ленинграда в Гатчину.

«Это был необычный пионерский лагерь, хотя, на первый взгляд, он почти ничем не отличался от остальных лагерей, каких много было в то лето в нашей стране <…> Приехали не просто дети «членов какого-то профсоюза» или работников предприятия, а объединённые общим стремлением будущие юные железнодорожники», — вспоминал слушатель курсов Андрей Филиппов.

Местом дислокации стала железнодорожная школа № 13 недалеко от станции Гатчина-Товарная-Балтийская. В кирпичном двухэтажном здании располагались учебно-технический кабинет, медпункт с изолятором, пионерская комната, столовая, спальни мальчиков и девочек. Рядом — Приоратский парк и Филькино озеро для прогулок и отдыха.

Пионерский отряд составлялся из двух учебных групп. Мальчики жили и учились отдельно от девочек.

В первую смену отобрали 211 человек, во вторую — 237. Приоритет давали тем, кто уже летом мог завершить полное обучение на курсах.

Будни

Как и в обычных лагерях, здесь были отряды и дружины. Проводилась зарядка, утром и вечером — линейки с подъёмом и спуском флага.

Для учебных занятий выбрали коридор верхнего этажа, где разместили парты, доску и место преподавателя. В техкабинете были представлены действующие макеты семафоров и светофоров, путевые и сигнальные знаки, стрелочный перевод, тормозные башмаки, сигнальные флажки и многое другое. По данным отчета о работе пионерского лагеря юных железнодорожников 1947 года, посещаемость на занятиях была стопроцентной.

Помимо учебы в лагере проводились сборы, концерты самодеятельности, игры, спортивные соревнования. Ребята выпускали свою стенгазету. Школьников водили на экскурсии по Гатчине, показывали достопримечательности и знакомили с историей города.

Практика

Будущие «южики» вместе со взрослыми железнодорожниками работали на станции Гатчина-Товарная-Балтийская и на пассажирских станциях Балтийская и Варшавская.

У представителя каждой профессии были свои обязанности. Связисты учились работать с телеграфными аппаратами. Путейцы, следуя за путевым обходчиком, смотрели за его действиями и сами искали дефекты пути. Вагонники осматривали поезда по прибытии. Движенцев распределили к дежурным по станции, оператору, стрелочнику и в товарную контору. На поездной работе школьники были с проводниками, кондуктором и ревизором-контролером.

Детям разрешалось выполнять отдельные операции. Например, они могли извлечь из аппарата жезл и вручить его машинисту, перевести стрелку или передать распоряжение по телефону.

Сложнее всего было паровозникам: в локомотиве тесно, помещался только один практикант. Однако работникам железной дороги удалось прокатить почти всех учащихся.

В книге Андрея Филиппова «Как это было» сохранились воспоминания о поездке на паровозе. Один из слушателей курсов, будущий машинист Андрей Жданов, рассказывал:

«Мне казалось, что люди, занятые трудным и ответственным делом, непременно скажут: «Не путайся под ногами», но машинист, его помощник и кочегар отнеслись ко мне иначе <…> Помощник показал самое важное: как качать воду в котёл, бросать в топку уголь <…> На поездку уходит весь день, только к вечеру счастливый и слегка перемазанный, вернулся я в лагерь, где меня встретили как именинника».

Практика проходила, в том числе, в пригородных поездах. Пассажиры удивлялись, что помимо взрослых на дороге работали дети. Это событие произвело большое впечатление, о нем писали в газетах. Так, в номере издания «Смена» от 12 июля 1947 года появилась статья о пионерлагере.

«Гатчинская правда» также освещала жизнь юных железнодорожников. За лето 1947 года в газете вышло три заметки о лагере.

Итоги практики подводились на учебных занятиях. Все учащиеся остались довольны.

«В лагере впервые встретились представители всех специальностей. Здесь сложился прочный коллектив, ставший ядром, вокруг которого группировались все последующие поколения», — отмечал в своих воспоминаниях слушатель курсов Андрей Филиппов.

Экзамены

Наступило время испытаний. Экзамены длились два дня. Дети сдавали их в зависимости от выбранной специальности. Движенцы — в депо, паровозники — в техническом кабинете депо, путейцы — в кабинете дежурного по станции, а затем на путях. Вагонники отвечали у вагона «Красной стрелы», который был установлен на запасном пути и использовался для учебных целей.

Андрею Филиппову, тогда помощнику машиниста, в билете достались вопросы по конструкции и обслуживанию паровоза, а также по сигнализации. Ответив на все, он получил оценку «пять».

«Отлично» поставили 269 ученикам, «хорошо» — 129, «посредственно» — 30.

Всего за две смены было подготовлено 428 юных железнодорожников. Они с нетерпением ждали следующего лета, чтобы работать уже на своей железной дороге — детской.

…75 лет назад гудок маленького паровоза прозвучал на севере Ленинграда. Поезд по Малой Октябрьской железной дороге вел 18-летний машинист Андрей Филиппов. Как и многие другие «юные», свои самые первые шаги в профессии он сделал на большой магистрали в Гатчине.

Екатерина Кузнецова

В статье использованы материалы сайта Дмитрия Сутягина «Детские железные дороги СССР» dzd-ussr.ru

Воспоминания из книги Андрея Филиппова «Как это было. Малая Октябрьская железная дорога», 2011 год.

Архивные документы и фотографии предоставлены Музеем истории детских железных дорог в Санкт-Петербурге и газетой «Гатчинская правда».