«Аллеи времен» приглашают в Тайцы

Каждый найдет себе занятие по вкусу: можно будет смастерить сувенир на гончарном круге, почувствовать гибкость металла под молотом кузнеца, посидеть за настоящим ткацким станом и сплести удивительные куколки-обереги. Увлекательные мастер-классы по дереву проведет «ДревоШоу».

Мастера щедро поделятся секретами ремесла с любителями народного творчества. Украшением праздника станет выступление Театра моды "мАрт", который представит несколько коллекций русских народных костюмов.

На фестивале гости разучат русские народные танцы, такие как «Барыня», «Березка», «Калинка», «Камаринская» и другие. А помогут в этом профессиональные танцоры и актеры ансамбля песни и танца «Русская душа» в сопровождении оркестра народных инструментов. Концерт-балаган вовлечет всех в веселые игры и хороводы.

На концертной площадке фольклорные коллективы представят настоящий фейерверк яркого и красочного народного творчества. Песни, танцы, частушки, силовое шоу и многое другое обязательно зарядят душевной энергией и бодростью, а ремесленная ярмарка удивит сувенирами ручной работы и угощениями.

Также гости фестиваля смогут посетить экскурсию по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы» и узнать историю этого удивительного места. Сбор группы у входа в парк в 11:00.

Вход свободный. Начало в 12:00.