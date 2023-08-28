Как привлекают учителей в Гатчинский район

По словам Натальи Быстрых, вопрос педагогических кадров стоит не только перед новой школой в микрорайоне IQ, и не только в городе Гатчине. Он непростой для всей страны. Сейчас за учителей борются все регионы России. Каждый старается предложить более выгодные условия. Это, в первую очередь, касается дефицитных профессий – учителей математики, физики, русского языка и литературы, начальной школы.

В Гатчинском районе движение идет в двух направлениях. Во-первых, район заключил соглашение о взаимодействии с Российским государственным педагогическим университетом им. Герцена. В университете действует проект «Школа под ключ»: последние два года обучения они готовят команду студентов конкретно под определенную школу-новостройку и заходят в нее дружным коллективом.

- Как люди опытные, мы понимаем, не может эффективно функционировать школа, в которой только молодые педагоги. Наставничество, присутствие педагогов с опытом должно быть обязательно. Поэтому мы вместе с РГПУ несколько развернули этот проект. Наше взаимодействие будет касаться не только школ-новостроек, но и других образовательных учреждений нашего района. Рабочее название проекта - «Гатчинский район под ключ», - сообщила Наталья Быстрых.

Гатчина ждала новой школы практически 18 лет. По наполнению ее педагогами комитет образования не переживает. В ней многие хотят поработать. Возможно даже пройдет конкурсный отбор. Сейчас больше тревог за школы, которые при этом могут «оголиться».

На прошлой неделе председатель комитета образования представила главе администрации района Людмиле Нещадим проект «Гатчинский учитель». Это комплекс мер поддержки для педагогов Гатчинского района. И его уже можно назвать беспрецедентным. Это не только поддержка молодых педагогов в плане предоставления им единовременной выплаты при выходе на работу. Напомним, второй год подряд муниципальная выплата составляет 20 тысяч рублей, что в совокупности с региональной выплатой в размере 30 тысяч рублей, и федеральной - 150 тысяч (по 50 тысяч рублей в течении трех лет) – очень существенная поддержка. Со следующего года муниципальная выплата достаточно серьезно увеличится. Молодые педагоги в конце первого полугодия будут получать 50 тысяч рублей и к концу второго полугодия – еще 50 тысяч.

Кроме того, в свете предстоящей реализации совместного проекта с педагогическим университетом им. Герцена, будут поддержаны ребята, которые выбрали педагогическую специальность, и поступили по целевым направлениям. С 2024 года студентам-целевикам Гатчинский район будет выплачивать стипендию в размере 5 тысяч рублей. Это будет для них хорошее подспорье и гарантия того, что обязательства перед районом будут выполнены.

Что касается жилищного вопроса, в районе работает программа предоставления служебного жилья для учителей. С 2018 года действует решение совета депутатов о частичной компенсации оплаты за коммерческий съем жилья. В рамках проекта «Гатчинский учитель» эта сумма будет проиндексирована.

В этом году впервые Гатчинский район попал в федеральную программу «Земский учитель», в рамках которой учитель-переселенец получает 1 млн рублей.

- До 2023 года Гатчинский район не включался в эту программу, так как она предполагает переселение специалиста в удаленные, депрессивные районы. Из-за близости Санкт-Петербурга, считается, что у нас можно найти педагога. В этом году впервые в эту программу была включена Вырицкая школа №1. К ним 22 августа переезжает учитель математики из Иркутской области. Федеральная выплата по программе «Земский учитель» составляет 1 млн рублей на приобретение жилья. Но в нашем регионе на 1 млн рублей трудно купить жилье, поэтому регион взял на себя обязательства предоставить служебное жилье. Таким образом, учитель будет жить в служебном жилье и получит 1 млн рублей, - пояснила Наталья Быстрых.

- Есть еще несколько очень интересных и материально затратных мер, которые, надеюсь, привлекут в наш район высококвалифицированных педагогов из других регионов. Информация об этом прозвучит на традиционном августовском педсовете, - сообщила Наталья Быстрых.

Татьяна Можаева