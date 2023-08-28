Конкурс для девушек «Красивый выстрел» в самом разгаре

Важно отметить, что принять участие в нем могут, как профессиональные спортсменки, так и девушки, которые не умеют стрелять. Попасть по мишеням - не главное условие этого Конкурса. Важно снять яркое запоминающееся видео выстрела по тарелочкам и направить его на электронный адрес kv@lekker.ru.

В прошлом году конкурс проходил впервые и имел успех. В нем участвовали 35 девушек из 16 регионов Российской Федерации. Свои потрясающие ролики прислали профессиональные спортсменки и те, кто приобщился к спортингу ради участия в «Красивом выстреле». Претендентки на победу отметили, что это замечательное состязание подарило им возможность раскрыть себя в полной мере: продемонстрировать одновременно стрелковые таланты, женственность и креативность.

Напомним, конкурс организован компанией «ЛЕККЕР», ведущим отечественным производителем метательных машинок для стендовой стрельбы. С подробной информацией можно познакомится по ссылке https://pro-sporting.ru/novosti/beautiful-shot-2023/

Итак, если ты - креативная, целеустремлённая, энергичная, ждём твоё видео! Популяризируй прекрасное, стань частью прекрасного! Побеждай! Видео твоего выстрела попадёт на корпоративный сайт «ЛЕККЕР», в YouTube и Рутуб. Заяви о себе и тобой будут восхищаться все стрелки страны!





Елена Голубева