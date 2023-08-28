Ленобласть готовится дать тепло

Подготовку к отопительному сезону обсудили 28 августа на еженедельном совещании в правительстве Ленинградской области.

«В этом году взяты неплохие темпы по подготовке к отопительному сезону. Для нас срок полной готовности всех объектов — 15 сентября, чтобы при наступлении первых холодов ленинградцы были с теплом. Должна быть персональная ответственность глав администраций по завершению работ к этому времени», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как пояснил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов, готовность коммунальных объектов на сегодняшнее утро составляет уже 86,5%. В этом году областной бюджет выделил на ремонт сетей и котельных 480 млн рублей: на 22 объектах работы завершены, на 20 близки к финалу.

По данным главы Госжилнадзора Михаила Василенко, специалисты ведомства летом провели выездные проверки и обратили внимание управляющих компаний на устранение неисправностей стен, фасадов, крыш, вентиляционных каналов, отопительных печей, дымоходов, газоходов при подготовке жилья к эксплуатации зимой. Результаты проверок и анализ информации показали, что готовность многоквартирных домов к отопительному сезону сейчас составляет 85%.