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Область дружбы. Эпизод 5. Гордость Чувашии

В Ленинградской области дружной семьей проживают разные народы. Об одном из них - чувашах, рассказывает Валериан Анатольевич Гаврилов, председатель Совета чувашского культурного общества Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

Проект «Область дружбы» Информационного центра «Кириши» реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.