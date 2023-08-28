Область дружбы. Эпизод 5. Гордость Чувашии
В Ленинградской области дружной семьей проживают разные народы. Об одном из них - чувашах, рассказывает Валериан Анатольевич Гаврилов, председатель Совета чувашского культурного общества Ленинградской области.
Рубрики: Общество
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