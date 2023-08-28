Осень в Ленобласти стартует на гоночной трассе
В первые выходные сентября в Приозерском районе Ленинградской области на Автодроме «Игора Драйв» пройдёт четвёртый и финальный этап второго сезона гоночной серии Igora Drive Drift Challenge.
В трёх прошедших этапах второго сезона приняли участие более 70 пилотов и 15 команд. С учётом количества очков, набранных гонщиками на трёх минувших этапах, на 1 место по итогам сезона претендуют без малого 30 участников.
Помимо захватывающих заездов посетителей финального этапа ожидает интересная развлекательная программа: выставка автомобилей, танцы шоу-группы, авторская роспись автомобиля, созданная с использованием современной каллиграфии. У каждого посетителя будет возможность пообщаться с пилотами и вблизи рассмотреть гоночные автомобили.
Юных поклонников автомобильного спорта ждут захватывающие занятия – от детской школы картинга и мотокросса до уникального Автомобильного музея.
Заключительный этап Igora Drive Drift Challenge пройдёт 2-3 сентября – гонка выявит обладателя Кубка Санкт-Петербурга по дрифту 2023 года.
Билеты можно приобрести на сайте «Игора Драйв».