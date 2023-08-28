В Ленобласти стабильно растет промышленное производство

Хорошие показатели у предприятий оборонно-промышленного комплекса, у фармацевтических предприятий, выравнивается ситуация в ЛПК. Объем производства в агропромышленном комплексе так же показывает рост ― 102% за полгода.

«Стабильный рост объемов производства дает основание надеяться на то, что позитивный тренд в экономике региона сохранится и в дальнейшем. При этом макроэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на наш регион. Не все еще иностранные производители определись со своими активами, некоторые продолжают простаивать. Необходимо усилить работу по этому направлению, либо активы должны быть проданы, либо ― должны работать», ― сказал губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области ― председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, инфляция в Ленинградской области за январь-июль 2023 года составила 105,9%, что соответствует общероссийским показателям. Уровень регистрируемой безработицы держится на 0,3%, что является одним из самых низких показателей в России.