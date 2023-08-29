Без света - где отключат свет 30 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
30.08.2023 с 09:30 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Горки,
д. Каушта,
д. Мины.
30.08.2023 с 09:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Тихвинка.
30.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
СНТ «Кобринское».
30.08.2023 с 10:00 до 17:00
Коммунарское поселение:
г. Коммунар, ул. Антропшинская.
30.08.2023 с 10:00 до 17:00 (на время оперативных переключений на 30 минут)
Коммунарское поселение:
г. Коммунар, ул. Антропшинская, Гамболовский проезд, ул. Владимирская, ул. Покровская, ул. Парковая.
д. Покровская
СНТ «Славяночка-2»,
СНТ «Славяночка-3»,
Массив «Дачный-2»,
КП «Графская Славянка»,
КП «Павловские Дачи»,
КП «Павловский Посад»,
СНТ «Звездочка»,
СНТ «Звездочка»,
СНТ «Павловское-2.
30.08.2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Чикино.
30.08.2023 с 10:00 до 17:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, ул. Кезевская, Большой проспект.