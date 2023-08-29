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Без света - где отключат свет 30 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

30.08.2023 с 09:30 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Горки,

д. Каушта,

д. Мины.

 

30.08.2023 с 09:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Тихвинка.

 

30.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

СНТ «Кобринское». 

 

30.08.2023 с 10:00 до 17:00

Коммунарское поселение:

г. Коммунар, ул. Антропшинская. 

 

30.08.2023 с 10:00 до 17:00 (на время оперативных переключений на 30 минут)

Коммунарское поселение:

г.  Коммунар, ул. Антропшинская, Гамболовский проезд, ул. Владимирская, ул. Покровская, ул. Парковая.

д. Покровская

СНТ «Славяночка-2»,

СНТ «Славяночка-3»,

Массив «Дачный-2»,

КП «Графская Славянка»,

КП «Павловские Дачи»,

КП «Павловский Посад»,

СНТ «Звездочка»,

СНТ «Звездочка»,

СНТ «Павловское-2.

 

30.08.2023 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Чикино.

 

30.08.2023 с 10:00 до 17:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, ул. Кезевская, Большой проспект.

 