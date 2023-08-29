Молодежные инициативы получают губернаторскую поддержку

«В Ленинградской области живет очень талантливая и активная молодежь. Ребята находят интересные для себя направления и возможности для раскрытия своего потенциала. Сегодня в регионе созданы все условия, чтобы помочь им воплотить в жизнь их полезные инициативы. Один из таких путей ― конкурс губернатора Ленинградской области. В этом году конкурсная комиссия поддержала 14 проектов на сумму 1 млн 550 тысяч рублей. Среди них такие инициативы, как «Выставочный центр «История Парусинки», популярные среди молодежи экологические «Чистые игры», профориентационная платформа «Потрогай Право» и серия фильмов для школьников по краеведению «Область моего сердца», ― рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Проекты оценивались в 6 номинациях. Участниками конкурса стали жители Ленинградской области лот 14 до 35 лет. Важным условие конкурса является реализация проекта на территории Ленинградской области, при этом реализация проекта должна начинаться еще до подачи заявки автором.

В направлении «Поддержка молодых семей» 3 место заняла Елена Иванова с проектом «Доброе утро, Гатчина».