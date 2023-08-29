На ладье «созвучия культур»: из Копорья – в Гатчину

IX фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур» состоялся 26 августа в Ломоносовском районе, возле древней крепости Копорье. За девять лет своего существования фестиваль вышел на межрегиональный уровень: в этом году в Копорье съехались делегации 17 районов Ленобласти и 11 регионов всего Северо-Запада. Гатчинский район представляли татарско-башкирское общество «Юлдаш», общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» и центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина», региональная национально-культурная автономия ингерманландских финнов Ленинградской области, Центр изучения и сохранения русской старины. На главной сцене этнофестиваля выступил коллектив Гатчинского дома культуры и ансамбль гусляров «Перезвон».

Фестиваль начался в полдень. Возле каменных стен и крепостного моста развернулся праздничный мини-город: ремесленная слобода, сытные ряды, мастеровые, повара, танцоры и певцы – все в национальных костюмах, каждая народность представляла свое искусство, каждый район – своих мастеров и рукодельниц. Тут была и лоскутная студия из Пикалево, и свирские кружева из Лодейного Поля, и оятская керамика, и мезенская роспись. Повара колдовали над блюдами национальной кухни. Тосно удивило расписными игрушками, народные мастера из Волосовского района показали чудесную работу по дереву. Для всех желающих – взрослых и детей – работали мастер-классы: здесь можно было поработать на ткацком станке и гончарном круге, расписать деревянную игрушку, связать кружево или поучиться плести маскировочные сети для наших бойцов в зоне СВО. Вот такая сейчас конъюнктура.

Настоящий фурор произвела корова Марта – активный авторский арт-объект, представленный на фестивале гатчинской делегацией – членами общества «Инкери-Сеура». Дебют Марты состоялся на празднике ингерманландских финнов Juhannus2023 в Сиверском на Лялином лугу. И на фестивале корова как объемная иллюстрация бытования человека на земле – хозяина и труженика в очередной раз прекрасно справилась со своей задачей. Отбоя не было от желающих посмотреть, потрогать и «подоить» Марту. Телевидение не преминуло воспользоваться, и наша ингерманландская «буренка» мгновенно стала телезвездой.

На празднике царила атмосфера дружбы и взаимной симпатии. Жители разных уголков 47 региона и Северо-Западного федерального округа с удовольствием общались и обменивались опытом. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Мы начинали этнофестиваль девять лет назад как праздник, целью которого было познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих на ленинградской земле. Сегодня это уже межрегиональный фестиваль, и я рад приветствовать регионы, прибывшие сегодня на ижорскую землю. Здесь из века в век дружно проживали разные народности – водь, ижора, ингерманландские финны, эстонцы, а саму крепость строили новгородцы – для защиты от нападений тевтонцев. Здесь Александр Невский собирал ополчение, чтобы двинуться на Чудское озеро. Я всегда говорил, что дружба проверяется непростыми временами. Сегодня – непростое время, и мы все вместе, как одна семья. А пожелание – чтобы поскорее наступил мир. Без победы мира не будет, а мы все хотим мирного неба над головой!

Концертную программу открыла общая кадриль – как символ единства народов, живущих на нашей земле: на сцену выплыла девушка в русском сарафане и кокошнике, а вслед за ней появились белорусы, дагестанцы, башкиры, татары, туркмены, малые коренные народы. Зрители расположились на деревянных скамьях перед сценой, по краю крепостного рва и прямо на крутых склонах, представляющих собой настоящий природный амфитеатр. Выступления артистов продолжались без перерыва до самого вечера. Каждый район представил свои лучшие фольклорные коллективы: тут была и лезгинка, и кадриль, и казачьи плясовые, звучали вепсские частушки и гусельные перезвоны.

На сцену вышла солистка «Петербург-концерта» Маргарита Адясова, выступающая в госпиталях, для бойцов СВО. На фоне портретов жен военнослужащих она спела песню «Возвращайтесь», а когда стихли аплодисменты, актриса вывела на сцену десятилетнего Марка Мазепу, мальчика из Луганска, который сейчас живёт в Вырице. Слушая в его исполнении песню «Русская душа», публика не могла сдержать слез.

В этот день поздравления принимали межнациональные семейные пары, прожившие в браке более пятнадцати лет. Губернатор вручал подарки супругам. Не обошлось и без вкусных угощений. Сытные ряды никого не оставили равнодушным: гостям праздника предлагались блюда русской, белорусской, восточной, кавказской, казачьей кухни, а также традиционные угощения коренных народов Северо-Запада.

…Фестиваль «Россия – созвучие культур» ведет кочевой образ жизни: ежегодно место проведения праздника меняется. Хозяином следующего – юбилейного – этнофестиваля станет столица Ленинградской области: глава региона лично принял символ фестиваля из рук главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова и торжественно передал ладью главе Гатчинской администрации Людмиле Нещадим.

- Я благодарю за такую честь – провести десятый, юбилейный этнокультурный праздник на Гатчинской земле, – сказала в ответном слове Людмила Николаевна. – Сегодня деревянная ладья отправится из Ломоносовского района в Гатчинский, чтобы мы достойно подготовили фестиваль к следующему году. Да, мы разные, и в этом наше богатство, но мы вместе – и в этом наша сила!

Екатерина Дзюба

Фото участников фестиваля



