Праздник Лошади в Выре

В дореволюционной России 31 августа праздновали день святых Флора и Лавра, которые считались покровителями лошадей и конюхов. Это был настоящий лошадиный праздник: животных кормили досыта, не запрягали, не седлали и всячески обихаживали.

Музей «Дом станционного смотрителя» располагается в здании Вырской почтовой станции, где лошади были незаменимы для перевозки почты и путешественников. В первый сентябрьский выходной в Выре лошади вновь станут главными героями. Праздник начнется с их чествования: мы будем украшать гривы цветными лентами, угощать животных морковью и яблоками.

Гости увидят подлинную упряжь столетней давности на авторской экскурсии по музейным конюшням. Вас ждут игры и забавы под русские народные песни. Ну и какой праздник без ярмарки! Во дворе музея умельцы представят свои изделия и порадуют гостей мастер-классами - свою маленькую лошадку сделает каждый!

А еще мы готовим на этот праздник визит удивительных, необычных гостей. Каких? Приходите и сами всё увидите!

Время проведения праздника: 12.00 - 15.00

Вход на мероприятие по билетам.