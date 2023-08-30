«Эти изображения вечны»: Президентская библиотека к юбилею С. М. Прокудина-Горского

Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился в Петербурге. Он получил разностороннее образование, удачно сочетая учёбу в Петербургском технологическом институте с уроками по классу живописи в Академии художеств и с занятиями в университетской лаборатории Менделеева. Среди естественных наук предпочтение отдавал химии. По окончании института Прокудин-Горский оправился в Германию совершенствовать своё образование. Там он читал лекции по фотохимии и спектральному анализу, а вернувшись на родину, стал заметной фигурой в мире русской фотографии.

«Жители Петербурга, проходившие по Большой Подъяческой улице, останавливались у дома №22 полюбоваться работами, выставленными в витрине. Табличка у входа поясняла, что здесь „Художественная фотомеханическая мастерская С. М. Прокудина-Горского. Художественная печать рисунков“. В 1905 году к мастерской присоединяется печатня, где цветные фотографии с натуры превращались в полиграфические копии и расходились в виде почтовых открыток и „настенных картин“», – читаем в статье биографа фотомастера Светланы Гараниной «Прокудин-Горский. Начало цветной фотографии в России».

Из документального фильма Владимира Мелетина «Россия в цвете» (2010), доступного для просмотра на портале Президентской библиотеки, можно узнать о том, что идея запечатлеть все достопримечательности нашего Отечества при помощи фотографических снимков в натуральных цветах получила реальное воплощение после встречи Прокудина-Горского с императором Николаем II в 1909 году. Идея императору понравилась, и по высочайшему повелению мастеру был предоставлен специально оборудованный пульмановский вагон с лабораторией. Для работы на водных путях его обеспечили пароходом с полным составом команды. Кроме того, фотохудожник имел документы, обеспечивающие ему доступ во все уголки Российской империи, а также приказ, адресованный местным властям, об оказании фотографу всяческого содействия при проведении съёмок. В 1909 году Прокудин-Горский отправился по Мариинскому водному пути, снимая пейзажи и архитектурные памятники от истоков Волги до Нижнего Новгорода, затем на Средний Урал. После благополучного окончания первой экспедиции совершил ещё три. Об этом в статье «Обзор источников творческого наследия С. М. Прокудина-Горского (1863–1944)» (2001) пишет Светлана Гаранина: «Обслужены были: 1) Мариинский водный путь; 2) Туркестан; 3) Бухара (старая); 4) Урал в отношении промыслов; 5) Вся река Чусовая от истока; 6) Волга от истока до Нижнего Новгорода; 7) Памятники, связанные с 300-летием Дома Романовых; 8) Кавказ и Дагестанская область; 9) Муганская степь; 10) Местности, связанные с воспоминаниями об Отечественной войне 1812 года; 11) Мурманский железнодорожный путь. Эти изображения вечны – не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может».

После революции Сергей Михайлович устраивал сеансы публичных показов своих работ, но после убийства царской семьи решил покинуть Россию. Его уникальная коллекция находилась под угрозой уничтожения, но, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, ему всё-таки удалось получить разрешение на вывоз наиболее интересной её части. В эмиграции, подводя итоги сделанного в России, фотомастер напишет: «За шесть лет работы мною было выполнено несколько тысяч снимков. Коллекция эта представляет большой интерес в настоящее время особенно, когда множество ценнейших памятников погибло».

В период оккупации Парижа гитлеровцами и в трудное послевоенное время семья Прокудина-Горского не могла создать должные условия хранения коллекции фотоизображений достопримечательностей России. Наследники фотографа приняли предложение от библиотеки Конгресса США о продаже коллекции с целью её сохранения.

Спустя годы бесценные снимки вернулись на родину, как мечтал Сергей Михайлович. В 2010 году библиотека Конгресса США передала в электронный фонд Президентской библиотеки 2000 оцифрованных цветных фотографий. Это снимки, сделанные в период с 1909 по 1912 год, а также в 1916 году. На них запечатлены уникальные природные ландшафты, архитектурные и культурные памятники, сцены повседневной жизни разных слоёв населения Российской Империи. Сегодня эти материалы находятся в открытом доступе на портале Президентской библиотеки в коллекции «С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)».

«…Закрепляя на светочувствительной пластинке создание художественного вдохновения во всей роскоши его красок, мы передаём потомству драгоценный документ», – писал Сергей Михайлович. Он был убеждён в том, что единственный способ показать и доказать молодёжи всю мощь, всё значение, всё величие России – «это показать её красоты и богатства на экране такими, какими они действительно и являлись в натуре, то есть в истинных цветах».