Нина Видмонт: «Я себя без школы не представляю!»

Нине Болеславовне Видмонт 83 года, но выглядит она так, что могут позавидовать более молодые коллеги. Секрет молодости, уверены близкие, кроется не в чудодейственных кремах, а в ее характере. Нина Болеславовна добрый, душевный человек, живущий в гармонии с собой.

Увидеть учителя на каникулах всегда интересно. Мы встретились с Ниной Болеславовной в старинной деревне Симанково, на берегу Орлинского озера. Здесь легко дышится, красиво, уютно и очень просторно. Для всего есть свое место: и для огорода, и для подсобного хозяйства, и для отдыха. Мы расположились в уютной беседке, рассчитанной на большую компанию. Рядом муж Юрий Васильевич, вместе с которым Нина Болеславовна уже 55 лет, дочь, внучка.

- Нина Болеславовна, у вас интересные фамилия и отчество. Откуда вы родом?

- Все интересуются моей фамилией и отчеством! Я родилась в поселке Сиверском. Фамилия Видмонт досталась от отца, и я ее не меняла. Отец пропал без вести во время войны. По документам он поляк. Фамилия при рождении была Скавронский. По какой-то причине, я не смогла это выяснить, мать отдала Болеслава в детский дом. Его усыновили Видмонты и дали свою фамилию. Это купеческий род. Глава семьи - купец 1 гильдии. Они жили в Сиверской. Так мой папа оказался здесь. Мама у меня русская. Когда вышла замуж, тоже переехала в Сиверскую. Тут мы и жили. Я училась в Сиверской школе №1, теперь это Сиверская гимназия. Директором в то время был Иван Матвеевич Соловьев. Потом нам дали квартиру в деревне Лампово и участок земли. Тогда еще можно было получить это бесплатно. И я стала жителем Дружногорского поселения.

– Как вы приняли решение стать учителем?

- В детстве и юности об этой профессии и не мечтала. Окончив школу, мы с подружкой поехали в Ленинград поступать в техникум целлюлозно-бумажной промышленности. А перед самыми экзаменами нам сказали: лучше экзамены не сдавать, потому что женских специальностей в этом году нет. Времени на размышления не оставалось, приближался конец августа. И тогда мы поехали в Гатчину, поступать в педучилище. Это был 1957 год. Через два года я стала учителем начальных классов. Потом поступила в Государственный педагогический институт им.Герцена. Сначала училась на вечернем отделении, потом перевелась на заочное. После института стала дипломированным учителем русского языка и литературы.

- А куда вас направили на «отработку» после педучилища?

- По направлению я работала в Выборгском районе, а потом в Волосовском. Отработав положенные пять лет, приехала в Сиверскую, в родную школу. Директора в тот день не было на месте. Это меня не расстроило. Признаюсь, я его побаивалась: все-таки недавняя ученица. Поехала в Кезево в Сиверскую школу №2. Там меня взяли сразу. И 23 года я отработала, как один день. Даже когда квартиру в Лампово дали, еще 10 лет на двух автобусах с пересадкой ездила в Кезево. В Дружногорскую школу приглашали давно – все-таки рядом. Перешла только в 1987 году. И с тех пор уже 36 лет работаю. Вот такая судьба.

- В чем секрет вашей невероятной преданности профессии?

- Трудно сказать. Душа рвется в школу. Можно бы уже и на пенсию идти. И родные меня уговаривают: «Огурчики выращивай, капусту. Сколько можно работать в школе?!» А я как подумаю: вот наступит 1 сентября, и останусь не при деле. Я себя без школы не представляю!

Хорошо, что в нашей школе, которой руководит Елена Васильевна Малыкина, заботятся о каждом ученике, царит благоприятная обстановка.

- А как изменилась школа за минувшие полвека?

- Методика меняется, меняются ученики. Беспокоит, что дети стали меньше читать. Практически не читают. Они уверены, что все есть в гаджетах.

С одной стороны, хорошо, что в интернете можно найти любой материал и по любой теме сделать презентацию. А с другой стороны… Еще не так давно люди находили в книге ответы на волнующие вопросы, учились мыслить, анализировать, чувствовать и правильно говорить. Когда я работала в Сиверской, читающих детей было больше. Причем, несколько мальчишек очень начитанные! В этом отношении мне, как учителю, было с ними интересно. Сейчас, к сожалению, способных выразить свое мнение – раз два и обчелся. Раз не читают, им тяжело писать сочинения, диктанты.

Чтобы пройти школьную программу, мы во время урока идем в библиотеку и берем книги. В классе открываем, читаем и разбираем прочитанное.

Уверена, интерес к чтению нужно пробуждать. Более основательно изучать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского.

- А что вы думаете по поводу преемственности традиций?

- В мою профессию дети и внуки не пошли, но ученики у меня есть. Несколько человек уже преподают русский язык и литературу в разных школах. А в моей школе мне пока замены нет.

Что делать, не идет молодежь в сельскую школу! Молодые учителя уходят в дополнительное образование – проводят вебинары, семинары. Работают там, где нет бесполезной отчетной работы, которая забирает все время, где ты сам себе хозяин, где четкие договорные отношения с родителями и достойная оплата. В школе, чтобы заработать 50 тысяч рублей, нужно не уходить с работы. А еще тетрадки проверить, отчеты оформить, и с теми, кто на домашнем обучении, позаниматься. А сколько сейчас нагрузки на классных руководителях! Даже в отпуске приходится работать.

Другая проблема – отношение родителей к учителю. Его беспомощность и бесправность. Учитель всем только обязан. Чтобы ни случилось – во всем виноват.

Думаю, так не может продолжаться долго. Будем надеяться, что-то изменится.

- Ваш любимый писатель, поэт?

- Пушкин – на первом месте. Люблю посещать Пушкинские места. Мы с учениками много путешествовали.

- Кто из писателей, на ваш взгляд, сейчас наиболее актуален?

- Братьев Стругацких я бы рекомендовала перечитать. В школе, к сожалению, мы до этого и не доходим. Нам бы с классикой разобраться.

- Ваш источник силы и молодости?

- Это моя семья. Люблю жизнь. Мне нравится, когда солнце светит, дождь идет. А дочка считает, мне исключительно на пользу вода Орлинского озера. Я много лет купаюсь с апреля-мая и до октября. Не окунаюсь, а именно плаваю.

Хорошо, что у нас рядом озеро. Есть маленькая банька. В камышах рыбу ловлю. Поймаю - и котику.

Поддерживаю отношения со своими приятельницами. Они тоже взрослые люди. Многие женщины одинокие. Мы собираемся, обсуждаем маршрут и организуем культпоходы. Юрий Васильевич у нас за рулем, ему наша компания нравится. Едем в Подпорожье, на святой источник в Волосовский район, в кино, в театр. А как только летний сезон закончится, Юрий Васильевич везет в Вырицу в баню с бассейном. Это уже наша традиция.

- Здоровья вам, Нина Болеславовна! С новым учебным годом!

- Хочу пожелать моим коллегам и ученикам крепкого здоровья, терпения, успехов и благополучия.

Беседовала Татьяна Можаева