Производители торфа из Ленобласти открывают новые возможности

«Для наших предприятий открываются широкие возможности, которые не ограничиваются только экспортными поставками. При поддержке властей, решении логистических задач отрасль получит мощный толчок для развития. Сейчас очень важно модернизировать предприятия, найти замену западным технологиям и обеспечить глубокую переработку торфа», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Димитрий Ялов.

На встрече, которую организовал экономический блок правительства 47 региона, делегация Китайской ассоциации производителей гуминовых кислот озвучила свои потребности на ближайшие 15 лет — 2 млрд кубометров торфа. В ближайшие дни потенциальные партнеры будут знакомиться с ведущими областными торфопереработчиками ― «Террафлор», «Пельгорское-М», «Выборгторф», «Леноблторф», «Норд-Палп».

Торф, добываемый в Ленинградской области, является оптимальным растительным продуктом с уникальными свойствами. Торфопродукты могут использоваться в различных отраслях: агропромышленном комплексе, в медицине, в производстве теплоизоляции и др.

Ленобласть уже экспортирует торф помимо Китая, в Африку и есть планы взаимодействия с Саудовской Аравией.