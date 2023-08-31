«Агрорусь-2023»: выставка достижений сельского хозяйства

«Агрорусь» - крупнейшая выставка на Северо-Западе, в которой в этом году приняли участие свыше 250 компаний из 20 регионов России и трех стран. Коллективные стенды с достижениями агропрома подготовили Санкт-Петербург, Севастополь, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Новосибирская, Брянская и, конечно, Ленинградская область. От 47 региона на «Агроруси» присутствовали 300 предприятий, занявших площадь в 2000 кв.м.

Традиционным участником форума стала Белоруссия: предприятия из Могилевской, Витебской и Минской областей привезли в Северную столицу белорусские угощения и технические новинки. Впервые свои достижения на выставке представили более десятка компаний из Китая, которые предлагают для российского рынка пищевое оборудование, комплектующие для сельскохозяйственной техники, промышленные сушилки зерна и комбикормов и прочее.

Помимо съедобных достижений сельского хозяйства, на выставке представлены новинки агропромышленной техники и оборудования, информационные технологии для АПК. Гости изучали и рассматривали сельскохозяйственные беспилотники, в том числе для борьбы с борщевиком, минеральные и биологические удобрения, гидравлические системы, полимерные материалы, торфяные субстраты для профессионального выращивания растений, микробиологическую продукцию, БАДы и пищевые добавки и многое другое.

На торжественной церемонии открытия «Агроруси-2023» всех приветствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, депутаты Госдумы РФ Сергей Яхнюк и Олег Нилов.

Александр Дрозденко отметил, что агропром 47 региона год от года развивается и инвестирует в производство:

- На выставке подписаны 18 соглашений на сумму более 11 миллиардов рублей. Это прямые инвестиции в развитие сельского хозяйства Ленобласти на ближайшие три года. Я благодарен всем, кто трудится на земле Ленинградской, кто производит сельскохозяйственную продукцию, и кто ее перерабатывает, всем, кто нашим аграриям помогает. Со стороны правительства Ленобласти мы будем и дальше оказывать всяческое содействие сельскому хозяйству, чтобы наш агропром снова и снова удивлял гостей «Агроруси», – сказал Александр Юрьевич.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Олег Нилов отметил, что в непростой год испытаний наши аграрии смогли выстоять – и победить:

- Наряду с нашими главными союзниками – армией и флотом, у России есть ещё два союзника – военно-промышленный и агропромышленный комплексы. И отношение у нас, представителей Государственной Думы, правительства РФ к этим четырем союзникам во времена испытаний должно быть одинаковым.

В выставочном павильоне – красиво, празднично и вкусно. Чего здесь только не предлагали: сыры твердые и полутвердые, ветчину и буженину, рыбу соленую и подкопченную, огурцы квашеные и маринованные, кабачковую икру и сухофрукты. Мед тек рекой, посетители знакомились с достижениями фермеров, овощеводов, изучали новые сорта картофеля, выведенные в НИИ в Белогорке, выбирали технику для возделывания полей и саженцы – плодово-ягодные и декоративные. Фермеры и мастера представили новейшие разработки для сельского хозяйства, продемонстрировали достижения в пищевой промышленности и декоративно-прикладном искусстве. Гости выставки смотрели, удивлялись, восхищались и дегустировали.

Почетные гости посетили стенд каждого района Ленинградской области. Делегацию встречали песнями, плясками и хлебом-солью. Все стремились удивить и угостить.

На стенде Гатчинского района представили свою продукцию Гатчинский комбикормовый завод, «Микеланджело», «Мясной дом Ивановых», осетровая «Акваферма», сырное ателье «Менестрель», сельхозкооператив «Траумшлосс», органическая ферма «Веси», крестьянско-фермерские хозяйства, Гатчинский промкомбинат, агрокомплекс «Оредеж» и другие предприятия.

Делегацию 47 региона во главе с губернатором на стенде Гатчинского района встретили …Маша и Медведь с богатым урожаем: деликатесы с грядки еле уместились в садовую тачку. В образе главной мульт-героини все узнали главу администрации Гатчинского района Людмилу Нещадим.

Екатерина Дзюба