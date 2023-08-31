Один из местных жителей сообщил патрульным, что жильцы объятого огнем здания накануне уехали из поселка и внутри никого нет. До прибытия пожарных сотрудники вневедомственной охраны оперативно оповестили жильцов соседних зданий, многие из которых спали и не подозревали об опасности, о необходимости покинуть свои дома из-за пожара. Из трех жилых построек, расположенных в опасной близости от очага возгорания, было эвакуировано 7 человек.

Наряд Росгвардии осуществил оцепление опасной зоны, а прибывшие на место происшествия пожарные расчеты приступили к локализации пожара. Когда очаг возгорания был ликвидирован, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования. В результате происшествия пострадавших нет. Причиной возгорания, по предварительной информации, стал удар молнии.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО