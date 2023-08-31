Пусть меня научат

В высокой траве стрекочут кузнечики. Вокруг тишина и покой. Мы приехали на окраину деревни Бегуницы, где и находится знаменитый агротехнологический техникум. Место для учреждения выбрано удачно: его окружают бескрайние зелёные поля – хоть на открытку помещай!

– А вы куда идёте? – окликает меня молодая пара с детской коляской. Наверное, сразу признали во мне нездешнего человека.

– В техникум? А я там учился, – улыбается молодой отец по имени Александр. – Потом в соседнем совхозе работал трактористом. До сих пор помню всех учителей: добрые, понимающие люди. А главное – своя атмосфера в коллективе, очень душевная.

Несмотря на каникулы, внутри здания техникума много людей. Здесь ещё работает приёмная комиссия, коллектив активно готовится к 1 сентября – работа кипит и спорится!

– Свободных мест почти не осталось! В этом году на первый курс мы принимаем 200 ребят, – рассказывает Анна Сметанина, ответственный секретарь приёмной комиссии. – Поступает не только молодёжь из нашей деревни, но и приезжие – из Волосовского, Гатчинского, Киришского, Ломоносовского и Тихвинского районов.

Среди наиболее популярных специальностей – мастер по ремонту автомобилей, повар-кондитер, техник-механик. Есть и новые направления учёбы – например, в этом году техникум набирает ребят на специальность «мастер производственного обучения». Отличная возможность получить начальное педагогическое образование и стать наставником для новых поколений ленинградцев. Пойти по этому пути, например, решил Михаил – абитуриент из Волосово, которого мы встретили у двери приёмной комиссии. Парень заметно встревожен, но от общения не отказался.

– Скажу честно, затянул с выбором. Не так-то просто понять, кем хочешь быть. На помощь пришла мама. С ней поняли, что учиться на мастера – хороший вариант. Получаешь знания по педагогике и управлению, которые много где пригодятся, – откровенно говорит Михаил.

Всего же в Бегуницком техникуме обучают по 8 специальностям. В этих стенах девятиклассники могут стать также электриками, бухгалтерами, сварщиками, мастерами сельхозпроизводства… Достойный выбор профессий для вчерашних девятиклассников! Главное, что все они крайне востребованы на рынке труда, да и средняя зарплата у выпускников – весьма достойная.

Серьёзная работа

Наша экскурсия по зданию техникума продолжается. Вместе с Виктором Дембицким, старшим мастером учебно-производственных мастерских, осматриваем сварочную лабораторию. По периметру расположены индивидуальные столы для каждого ученика с газосварочным оборудованием и защитными масками.

– Конечно, перед тем как ребята окажутся здесь, у них идёт обучение теории и технике безопасности. На первых практических занятиях изучаем аппарат инверторной сварки, учимся выбирать ток, правильно зажигать электроды и вести сварочный шов, – объясняет старший мастер.

В этом году техникум выпустил первую группу сварщиков. Производственную практику ребята проходили всерьёз – в совхозах Волосовского района и на вагоноремонтном предприятии «Новтранс». Руководители предприятий дали всем положительные отзывы.

– Кстати, на сварщиков у нас учатся не только парни. Есть две девочки. Скажу честно – у них самые аккуратные и красивые швы, – отмечает Владимир.

В результате все выпускники первого набора сварщиков нашли себе работу за считаные недели. Мастера признаются: этот факт они считают лучшим подтверждением уровня своего труда.

Из балета – в спортзал

Ещё одно открытие ждало нас в спортзале техникума. Оказалось, что физкультуру будущим электрикам и аграриям преподаёт… настоящая балерина! Девять лет в балете не мешают Полине Земсковой ловко забрасывать мячи в баскетбольную корзину и показывать студентам, как правильно выполнять отжимания.

– Ребята у нас хорошие. Разница в возрасте у нас всего 4 года, но все относятся уважительно, не тыкают и не переходят границы. Мне приятно чувствовать их уважение, – говорит Полина Земскова.

– А как же балет? – спрашиваю с удивлением.

– Балет – тот же спорт, только в пачке и на пуантах! Этот опыт мне пригодился. Но по профессии я всё-таки педагог: два года назад окончила педагогический колледж в Гатчине. Считаю, что приобретаю здесь колоссальный опыт и с нетерпением жду 1 сентября.

Педагогические традиции

С гордостью говорят в техникуме и о своём 50-летии. Приказ о создании среднего сельхозучилища на базе совхоза «Гомонтово» был подписан в феврале 1973 года. На архивных фотографиях легко узнаёшь новое здание техникума: два учебных корпуса, в которых расположились спортивный зал, столовая, 10 общеобразовательных кабинетов, 14 кабинетов специальных дисциплин. По тем временам проект строительства считался ультрасовременным.

– Обучение проходило не только в Бегуницах, но и филиалах училища – в совхозах «Гомонтово», «Котельское», «Нарва» в Эстонской ССР, при Сланцевском объединении «Сельхозтехника», – рассказывает директор техникума Анжелика Фартальнова. – К нам приезжали студенты со всего Советского Союза, внутри деревни сложился удивительный студенческий мир. Вокруг звучали разные языки огромной страны, мелькали цветные халаты учеников из Узбекистана и Таджикистана, все жили дружно и весело.

Анжелика Олеговна прекрасно помнит те годы – её мама трудилась здесь мастером производственного обучения. Сильной стороной техникума тогда считалась мощная производственная и учебная база. Совхоз предоставил училищу 360 гектаров земель, ферму-лабораторию, для приезжих студентов предоставлялось общежитие.

– Кстати, общежитие работает и сегодня. Мы провели в нём ремонт. И помимо жилья обеспечиваем ребят трёхразовым бесплатным питанием, – уточняет руководитель техникума.

Настоящим испытанием для системы образования стали девяностые годы. В Ленобласти из 50-ти колледжей осталось всего 28. Однако никто здесь не думал опускать руки – преподаватели и мастера сохранили квалификацию, смогли обеспечить преемственность поколений и сохранить родную Alma Mater.

Время развития

Сейчас весь коллектив техникума готовится к новому учебному году. Внутри выбелены стены, начищены полы, приятно пахнет краской. Переходный период остался позади – сейчас руководство учреждения ориентируется только на развитие.

– Закупили в общежития новые кровати, специальные – с мощным железным корпусом. Вы же видите, какие к нам богатыри учиться приходят, – улыбается Анжелика Фартальнова.

Ещё три года назад здесь училось около 300 человек. В этом году число учеников вырастет до 520: популярность техникума неуклонно растёт.

– В планах обновить технический состав, тракторы, авто – мы над этим работаем. Активно помогают местные предприятия: если где-то не хватает техники, они показывают её ребятам на производстве. Не зря практика у нас занимает треть от всего учебного процесса, – уточняет директор.

Ждут учителя и ребят из ресурсных центров. Уже несколько лет здесь обучают сирот и опекаемых, детей в трудной жизненной ситуации. Так в техникуме видят свою социальную миссию. В конце концов, среднее образование – это не только освоение новых навыков, но ещё и важный этап в социализации каждого человека.

Алексей Астапчик

Фото автора