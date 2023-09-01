Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вышел на прямую связь с образовательными учреждениями региона из Кудровской средней школы.

«Хочу поздравить с началом учебного года учителей, детей и, конечно, их родителей. В этом году в День знаний в нашем регионе откроются двери трёх новых школ и пяти детских садов, кроме того, после капитального ремонта и реновации, ребят встретят шесть обновленных образовательных учреждений. Новые «Точки роста», которые открываются в регионе благодаря нацпроекту «Образование», имеют огромную ценность, потому что благодаря им школьники получают возможность развивать свои таланты. IT-кубы при этом помогают детям освоить основы перспективных профессий, которые всегда будут востребованы на рынке труда», — прокомментировал губернатор.

Во время «Марафона открытий» Александр Дрозденко в режиме онлайн открыл «Центр цифрового образования детей IT-куб» в «Инженерно-технологической школе» в Новогорелово, «Точку роста» в Сосновском центре образования, новые учебные кабинеты и мастерские в Приморской школе-интернате, «Школьный Кванториум» в Муринской средней школе №3, а также осмотрел ремонт спортивного зала в Бокситогорской школе №3.

«Точка роста» открылась сегодня в Лукашевской школе Гатчинского района.

В общей сложности, благодаря нацпроекту «Образование», в 2023 году в Ленобласти открываются 22 «Точки роста», также регион оснастил 20 школ современным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды, к 1 сентября в 14 спортивных залах закончен ремонт.